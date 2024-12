Les bons espoirs du début de saison ont laissé place à la morosité du côté de Golden State. À l’image de leur bilan (16-16), les Warriors sont moyens et Stephen Curry n’a pas manqué de le souligner.

Moyen.

Voici le meilleur mot pour résumer ces premiers mois de saison régulière proposés par les Golden State Warriors.

Un sentiment relayé par Stephen Curry.

“Comme les enfants disent, nous sommes vraiment moyens en ce moment.” – Stephen Curry

Le meneur n’a pas tort. Après un démarrage canon avec 12 victoires pour 3 défaites, les Warriors sont rentrés dans le rang et avec la manière. Seulement 4 victoires sur les 17 derniers matchs et on retrouve Golden State avec un bilan à l’équilibre.

La définition même d’être moyen et la réunion entre joueurs de Noël ne semble rien changer à ce constat.

Autre élément moyen côté Warriors : Stephen Curry.

Le double MVP affiche 22 points de moyenne – son pire total depuis 13 ans – à 50% au tir et 40% à 3-points. Si cette baisse de régime peut s’expliquer par la fatigue engendrée à cause de sa grosse campagne olympique ou encore par l’âge qui fait son effet, elle ne rend clairement pas service à Golden State.

La bande de Steve Kerr attaque 2025 en étant 10ème de l’Ouest. Un constat bien en-dessous des attentes.

Une bonne nouvelle pour les Warriors : ils possèdent le 4ème calendrier le plus facile pour finir la saison si on en croit le site Tankathon.

Avec un move d’envergure à la trade deadline (coucou Jimmy Butler), les Warriors pourraient (enfin) se relancer avec le changement d’année.

Source texte : Hoopshype