Pour Tyronn Lue, Kawhi Leonard et LeBron James ont la même éthique de travail

Tyronn Lue a eu la chance de côtoyer de très près Kawhi Leonard et LeBron James. De quoi pouvoir constater les routines de travail de chacun et de comparer les deux joueurs. Pour le coach des Clippers, il n’y a pas beaucoup de différences.

Si niveau palmarès, LeBron James est loin devant Kawhi Leonard. Concernant, l’éthique de travail, il y aurait beaucoup de points communs. Cela ne vient pas de nous, mais de Tyronn Lue, le coach des Clippers.

De passage sur le podcast de Draymond Green, le chef des Voiliers y est allé de sa petite comparaison.

“Quand Kawhi est arrivé dans la Ligue, il n’était pas un shooteur, mais il a évolué. Il est devenu un tireur dans les corners puis il s’est décalé sur les ailes pour finir par devenir un mec qui tire à 40% derrière l’arc. C’est pareil avec LeBron. Quand il s’agit d’éthique de travail, ils sont, tous les deux, très similaires.” – Tyronn Lue

Ty Lue a pu coacher les deux joueurs et les observer. Même s’il n’est pas sur les terrains (ou du moins pas encore), Kawhi est un bourreau de travail et ça porte ses fruits.

Depuis deux ans, The Klaw tire à plus de 41% derrière la ligne tout en restant létal à mi-distance. Encore un élément qui prouve que – sans les blessures – Kawhi aurait été l’un des meilleurs joueurs de la planète, mais avec des sites on refait le monde.

Source texte : Hoopshype