Tout le monde veut jouer avec Victor Wembanyama !

La trade deadline approche à grands pas et les Spurs font parler. Vont-ils se renforcer ? Vont-ils garder le même effectif ? Une chose est sûre, toute la NBA veulent jouer avec Victor Wembanyama.

“Les agents veulent voir leurs joueurs aux côtés de Victor Wembanyama. Ils veulent voir leur star être la seconde option, la co-star avec Victor.” Jake Fischer

Ce ne sont pas nos mots (quoiqu’on n’en pense pas moins), mais ceux de l’insider Jake Fischer. Les agents en NBA aimeraient voir leurs protégés aux côtés de Victor Wembanyama et on ne peut que les comprendre.

On a une jeune star qui domine alors qu’elle a à peine 20 piges, San Antonio est ville de champions, il y a toutes les raisons du monde de vouloir jouer pour les Spurs.

Maintenant, est-ce que, pour autant, les Éperons vont bouger d’ici la deadline ? C’est moins certain.

“Je ne pense pas que les Spurs visent absolument les Playoffs. Ils projettent de suivre la voie des Rockets, la saison dernière, à savoir être des candidats au Play-In. Les Spurs ne sont pas vendeurs, mais est-ce qu’ils vont être acheteurs ? Il est trop tôt pour le dire.” Jake Fischer

All eyes are on San Antonio to see if they’ll make a trade splash— or simply continue building from within. NBA Insider @JakeLFischer and others have said Spurs will get a lot of attention as trade season heats up but their front office seems happy with this roster. #PorVida pic.twitter.com/25mSIA26Yu

— SpursRΞPORT (@SpursReporter) December 21, 2024

En clair, les Spurs ne cherchent pas absolument à se renforcer en vue de faire un run de Playoffs. San Antonio est satisfait de son roster et notamment de l’arrivée des vétérans comme Harrison Barnes ou Chris Paul.

S’il n’y a aucune urgence, San Antonio ne ferme pas la porte à une éventuelle grosse arrivée.

C’est ici qu’on remet sur la table le cas De’Aaron Fox. Jake Fischer ne cite pas ses sources, mais il n’y a pas des centaines de superstars capables d’être une belle seconde option aux côtés de Wemby autres que De’Aaron Fox.

La situation aux Kings est pour le moins compliquée et si les Spurs sentent le filon pour faire un coup, ils ne se refuseront rien.

Pour le moment, rien n’est sûr, mais les prochains mouvements – s’il y en a – des Spurs seront à suivre de très près.

Source texte : News 4 San Antonio