Kawhi Leonard vise un retour le 4 janvier face aux Hawks

Quand reviendra Kawhi Leonard ? C’est la question qui entoure l’équipe des Clippers depuis le début de la saison. Depuis cette nuit, on a (enfin) une date de retour.

4 janvier 2025.

Notez bien cette date dans votre agenda, car c’est ce jour-là que Kawhi devrait faire son grand retour sur les parquets, lors du match entre les Clippers et les Hawks. C’est Law Murray de The Athletic qui a annoncé la nouvelle.

There is indeed a target date for Kawhi Leonard: Saturday, January 4 at Intuit Dome, when LA Clippers host Atlanta Hawks, sources tell @TheAthletic

— Law Murray ⚛️ (@LawMurrayTheNU) December 28, 2024

Alors bien sûr, avec Kawhi Leonard, il vaut mieux rester prudent. On pensait d’abord qu’il allait revenir fin décembre mais son coach Tyronn Lue a récemment indiqué qu’il aurait besoin de plus de temps pour être en condition de match.

Le statut de Kawhi sera donc à surveiller de près lors de la semaine à venir. Mais si les Clippers vont continuer de prendre leur temps avec la star, on est plus près que jamais d’un retour pour The Klaw.

La preuve, son équipementier New Balance vient tout juste de sortir une pub pour nous teaser un peu !

Kawhi Leonard announces his return is coming soon in his latest ad with New Balance 🔥 pic.twitter.com/RnFKZYScJB

— Nice Kicks (@nicekicks) December 27, 2024

Sans Kawhi Leonard (et Paul George parti à Philadelphie), les Clippers ont fait mieux que résister depuis le début de la saison. James Harden et ses copains affichent en effet un bilan positif de 17 victoires pour 13 défaites, synonyme de place dans le Top 6 de l’Ouest.

Source texte : The Athletic