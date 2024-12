Kawhi Leonard de retour le 27 décembre contre les Warriors ?

Quand reviendra Kawhi Leonard sur les parquets NBA ? On n’a toujours pas de date officielle concernant son retour mais les choses se précisent. The Klaw pourrait en effet revenir juste après le road-trip des Clippers, le 27 décembre face à Golden State.

Un retour dans huit jours contre les Warriors de Stephen Curry, c’est en effet une vraie possibilité si l’on en croit les dernières nouvelles en provenance de Los Angeles.

Selon l’insider des Clippers Joey Linn de Sports Illustrated, Kawhi Leonard a participé hier à du cinq-contre-cinq avec contact, ce qui représente souvent la dernière étape avant un retour de blessure. Autre signe encourageant : Kawhi va voyager avec l’équipe (une première cette saison) lors du road-trip de trois matchs qui attend les Clippers du 19 au 23 décembre. Il ne participera pas à ces matchs en déplacement, mais sera donc avec le groupe.

Les Clippers auront ensuite quatre jours de repos (durant la période de Noël) avant de rencontrer les Warriors à la maison.

Kawhi Leonard on his first road trip of the season.

📸: @LAClippers pic.twitter.com/LbQYILNAM4

— Joey Linn (@joeylinn_) December 19, 2024

Le coach Tyronn Lue a ajouté que Leonard se sentait bien, tandis que le joueur des Clippers Kris Dunn est hyper excité après avoir vu full Kawhi à l’entraînement.

“C’est effrayant. Rien que défensivement, il est unique. Et nous avons un très bon groupe en défense. C’est effrayant, on est excités à l’idée de le revoir rapidement.” – Kris Dunn

Source texte : Sports Illustrated

