L’infirmerie se remplit chez les Atlanta Hawks en cette fin d’année 2024. Kobe Bufkin et Onyeka Okongwu sont blessés, et le premier va même rater tout le reste de la saison 2024-25.

D’après la franchise d’Atlanta, Bufkin va se faire opérer début janvier pour soigner une épaule instable. Une opération qui va donc l’éloigner des parquets jusqu’à la saison prochaine.

Quant à Onyeka Okongwu, victime d’une inflammation du genou, il sera réévalué dans une semaine et ratera ainsi au minimum les quatre prochains matchs des Hawks (Spurs, Grizzlies, Wolves, Bulls).

Atlanta Hawks guard Kobe Bufkin will undergo surgery to address right shoulder instability and will miss the remainder of the 2024-25 season. Bufkin is expected to make a full recovery for the 2025-26 season, team says. pic.twitter.com/kKPsr48DcV

Sans enflammer les stats (5 points, 2 rebonds, 2 passes), Kobe Bufkin apportait un peu de profondeur sur le poste de meneur (notamment sur le plan défensif). Il avait droit à ses 13 minutes par match en sortie de banc et a participé à la belle série de victoires des Hawks entre fin novembre et début décembre.

Onyeka Okongwu – lui – est le backup officiel de Clint Capela sur le poste de pivot. Il est même plus que ça puisque Okongwu a un temps de jeu plus élevé que l’intérieur suisse malgré le fait qu’il évolue en sortie de banc. Il tourne cette saison à 11,3 points et 6,6 rebonds de moyenne en 23,8 minutes.

