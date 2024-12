C.J. McCollum bientôt transféré aux Bucks et réuni avec Damian Lillard ?

Les Pelicans ont rendu l’intégralité de leur roster (ou presque) disponible sur le marché des transferts dont les grands noms Brandon Ingram et C.J. McCollum. Justement, l’ancien Blazer pourrait retrouver Damian Lillard du côté de Milwaukee.

Si Brandon Ingram est dans les (rares) rumeurs de transfert entourant les Pelicans, il n’est pas le seul à être disponible pour un éventuel transfert côté New Orleans.

C.J. McCollum pourrait également quitter la Louisiane avant la Trade Deadline de février. Qui dit potentiel départ dit des rumeurs autour de sa potentielle destination. Parmi les favoris pour récupérer l’ex-Blazer, on retrouve les Milwaukee Bucks.

The Bucks are the heavy favorite to reunite Damian Lillard and CJ McCollum in Milwaukee if CJ is traded from New Orleans

(via @BetOnline_ag) pic.twitter.com/Q1qnAZ3Qbl

December 18, 2024

Au vu de la “source”, un bookmaker, c’est une rumeur à prendre avec de grosses pincettes mais impossible de ne pas en parler quand on connaît la belle histoire entre C.J. McCollum et Damian Lillard.

En cas de transfert, C.J. retrouverait son ancien pote chez les Daims après avoir essayé pendant neuf longues saisons de ramener un trophée à Portland, sans succès. Le duo pourrait ainsi reprendre du service pour épauler Giannis Antetokounmpo dans sa quête d’un second titre NBA.

Les Bucks sont en pleine forme avec la NBA Cup remportée mardi dernier et espèrent bien faire un run vers le trophée Larry O’Brien. Pour cela, il faut des mecs capables de mettre le ballon dans le cercle sans trop de difficultés et ça tombe bien puisque C.J. McCollum tourne encore à plus de 21 points de moyenne cette saison.

S’il n’est pas encore question d’étudier la faisabilité d’un tel transfert, on ne vous cache pas qu’on serait bien excités de revoir C.J. McCollum et Damian Lillard évoluer ensemble sous le même maillot.