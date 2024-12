Suns : Mat Ishbia annonce des repas plafonnés à 2 dollars pour les fans, à domicile

Milliardaire n’ayant pas froid aux yeux lorsqu’il s’agit d’aligner les 0 sur un chèque pour faire venir un joueur majeur de NBA à Phoenix, Mat Ishbia n’est pas moins préoccupé par l’impact social que doivent avoir les Suns sur la population locale. Le propriétaire de l’équipe vient une nouvelle fois de le prouver, avec un petit geste qui peut paraître anodin, mais qui signifie beaucoup.

En début de saison, Mat Ishbia avait déjà permis aux fans locaux de la franchise d’accéder gratuitement aux rencontres de l’équipe via la distribution d’antennes captant les matchs. Une opération à la portée sociale assez évidente, celle de proposer du sport pour tous à la télévision, mais aux États-Unis, le business n’est jamais loin. On parle surtout d’une idée astucieuse pour faire parler des Suns au maximum, de susciter toujours plus d’intérêt autour d’une franchise qui dépense sans compter depuis l’arrivée du milliardaire au manettes, en 2022.

Créer de l’intérêt, c’est créer de l’engagement, et donc des achats de places pour les rencontres à domicile, des ventes de produits dérivés, de maillots… un ensemble vertueux avec – certes – le bénéfice comme objectif final, mais qui est toutefois gagnant-gagnant pour chacune des parties. Ce mercredi, la franchise a annoncé mettre en place une autre petite opération pour permettre aux fans de vivre un peu plus l’expérience Suns sans trouer le portefeuille.

Winning starts with our fans. When I walk the concourse at games there aren’t food options for families who don’t want to spend a lot of money. That needs to change, so today we’re rolling out our $2 value menu for all home @Suns games. pic.twitter.com/BsluNoKD5P

L’idée est simple : proposer des tarifs de restauration peu onéreux pour les familles venant aux matchs des Suns et souhaitant consommer sur place. Réduction de 77% sur l’ensemble des consommables dans la salle, de quoi sans doute inciter le plus grand nombre à profiter d’un repas devant la rencontre. La mesure sera appliquée lors de l’ensemble des parties à domicile de Phoenix. D’ailleurs, voici les explications de Mat Ishbia lui-même, proposées sur son compte Twitter.

“Gagner commence avec nos fans. Quand je parcours les allées de la salle, à domicile, je ne vois pas pas d’options de restauration pour les familles qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent. Cela doit changer, nous lançons donc nos menus à 2 dollars pour tous les matchs des Suns à domicile. Une famille de 4 personnes a pour habitude de dépenser 98 dollars en popcorn, eau et hotdogs. Désormais, cette famille en question pourra profiter de la même chose pour 24 dollars. Nos fans et notre communauté sont la base de ce que nous faisons et nous continuerons à nous investir pour faire de cette organisation la meilleure en termes de basketball, sur et en dehors du terrain.” – Mat Ishbia

Au sein d’une ligue qui ne jure que par les centaines de millions de dollars lorsqu’il s’agit des salaires, de milliards concernant les droits télévisuels, c’est une sorte de bol d’air frais qui contribue à maintenir la connexion entre les fans et les équipes. Deux mondes opposés diamétralement en termes de moyens, mais qui ne vivraient pas l’un sans l’autre.

À l’heure où certaines franchises sont devenues hors de prix en matière d’expérience – notamment dans les gros marchés – et que d’autres reprennent une PS5 à un enfant après lui avoir offerte (la classe…), permettre à tous de profiter au mieux d’une rencontre sans se ruiner est un message social fort. En somme : soyez fans des Suns, la franchise s’occupe du reste.

