WTF : quand les Hornets reprennent une PS5 à un de leurs fans (?!?!?!)

Histoire improbable en provenance de Charlotte et qui ne va pas arranger la réputation des Hornets. Après avoir offert une PS5 à un de leurs jeunes fans comme cadeau de Noel, la franchise aurait finalement.. repris la console. Amoureux du WTF, bienvenue !

Voilà une histoire qui va faire faire des cauchemars aux gamins de Caroline du Nord. Tout débute pourtant par un concept généreux, à savoir offrir des cadeaux à ses fans à l’approche de Noel. Pour le moment, rien de très original, c’est quelque chose qu’on voit régulièrement en NBA, en particulier vu l’époque de l’année. Sauf que les Hornets ne font vraiment rien comme les autres et ils l’ont prouvé lors du dernier match face aux Sixers à domicile. Après avoir invité un jeune fan au milieu du terrain pour lui offrir une PS5, le cadeau de ses rêves, ils ont ensuite repris la console au gamin hors caméra, lui laissant un maillot des Hornets en échange.

Visiblement le don de cadeaux faisait partie d’un “sketch” mis en place et les gamins n’étaient donc pas censés partir avec… Merci Charlotte, la grande classe comme toujours.

L’histoire aurait pu en rester là mais un proche du jeune supporter en question a balancé l’histoire sur les réseaux et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle prenne de l’ampleur, de quoi offrir à la franchise une publicité pas vraiment désirée.

You guys want to see a cheap sports organization?

In this video my best friend&his nephew get called onto court for a special segment where they gift the kid a PS5 publicly… w/cameras off they TOOK IT AWAY and gave him a jersey.

😂 Take a bow @hornets… crushed the kid pic.twitter.com/mcj5hhsuM5

— USMNT_STAN (@StanUsmnt) December 17, 2024

Les Hornets ont donc vite réagi en présentant leurs excuses, et en promettant non seulement d’offrir au fan sa PS5 mais aussi de l’inviter à un prochain match avec un pass VIP.

Statement from #Hornets on last night’s promotion.

They’re giving the kid a PS5 and VIP experience for future game. @wcnc pic.twitter.com/rbGW4sAIKB

— Nick Carboni (@NickCarboniWCNC) December 17, 2024

Si les frelons ont pu sauver les meubles, cela ne va pas arranger leur réputation. Outre des résultats sportifs décevants depuis belle lurette, la franchise a aussi fait parler d’elle depuis plusieurs années à cause des problèmes judiciaires de certains de ses joueurs (ouais Miles, on n’oublie pas). Mais bon il faut croire que Charlotte n’a besoin de personne pour se mettre dans la mouise, même pour un événement aussi joyeux que les fêtes de fin d’année.

Source texte : Nick Carboni