Valorisation des franchises NBA : les Warriors toujours en tête, avec 9,14 milliards de dollars

Quand on pense aux gros marchés en NBA, on pense directement à Los Angeles, San Francisco et New York. Bonne nouvelle, vous tapez en plein dans le mille puisque ce sont les trois franchises NBA avec la plus haute valeur marchande.

Sportico a sorti son annuel classement des franchises NBA avec la plus haute valeur marchande. Ce classement existe depuis cinq ans et les Warriors ont toujours été premiers.

Cette année ne fait pas exception.

Golden State aurait une valeur estimée à 9,14 milliards de dollars juste devant les Knicks (8,3 milliards) et les Lakers (8,07 milliards).

BREAKING: @warriors crack $9B, lead 2024 @NBA Team Valuations as every team is now worth more than $3 billion.

The latest from @kbadenhausen, read the full story ⤵️ pic.twitter.com/LlMWEEFNW7

— Sportico (@Sportico) December 18, 2024

Juste derrière ces trois mastodontes, on retrouve les Brooklyn Nets avec une valeur marchande de 5,7 milliards de dollars et une augmentation colossale de 43% en un an. Le Barclays Center joue un rôle majeur dans cette gigantesque augmentation puisqu’il s’agirait de la salle la plus rentable du monde.

Pour comprendre d’où vient cette évolution, il faut s’attarder sur la méthode de calcul de Sportico. L’entreprise prend deux critères assez simples : les biens immobiliers du propriétaire et les entreprises liées à l’équipe comme les franchises WNBA.

C’est pour cela que les Warriors sont largement en tête puisque Golden State va accueillir sa franchise de WNBA dès la saison prochaine avec la création des Golden State Valkyries.

Si les Clippers et les Nets ferment le top 5 – devant les Celtics – c’est grâce à leur salle respective. Depuis fin 2019, Joe Tsai détient le Barclays Center de Brooklyn. Si pour des raisons évidentes de COVID-19, le propriétaire de l’ancienne franchise de Jay-Z n’a pas pu récupérer tous les fruits de son bijou, c’est désormais le cas. D’où l’explosion de la valeur des Nets.

Côté Clippers, Steve Ballmer a, cette saison, inauguré son Intuit Dome. Une arena flambant neuve qui va, à n’en pas douter, faire grimper la côte des Clippers dans les prochaines années.

La valorisation d’une franchise NBA peut varier selon la méthode de calcul employée. C’est pour cela que le classement de Sportico diffère sur certains points par rapport à celui proposé par Forbes, en octobre dernier.

Plus largement, toutes les franchises ont vu leur valeur augmenter cette saison. En moyenne, une équipe NBA vaut 4,6 milliards de dollars, un chiffre qui a gonflé de 15%, la saison passée.

Cela s’explique par les nombreux partenariats signés par la NBA, mais aussi par le nouveau deal des droits TV estimé à 76 milliards de dollars.

En bref, contrairement aux audiences de la Grande Ligue, les franchises NBA se portent très très bien.

Les 10 franchises NBA avec la plus haute valeur selon Sportico

Golden State Warriors : 9,14 milliards de dollars New York Knicks : 8,3 milliards Los Angeles Lakers : 8,07 milliards Brooklyn Nets : 5,7 milliards Los Angeles Clippers : 5,68 milliards Boston Celtics : 5,66 milliards Chicago Bulls : 5,56 milliards Miami Heat : 5 milliards Houston Rockets : 4,77 milliards Toronto Raptors : 4,66 milliards

Source texte : ESPN, Sportico