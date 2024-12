Vainqueur de la NBA Cup en 2023 avec les Lakers, Darvin Ham a fait le doublé en 2024… mais pas avec les Lakers. Celui qui est désormais l’assistant de Doc Rivers à Milwaukee s’est fait virer par Los Angeles à l’intersaison, un licenciement qu’il a toujours du mal à comprendre.

On imagine que Darvin Ham a bien dû savourer sa deuxième victoire en NBA Cup. Non seulement parce que ça fait toujours plaisir de gagner un trophée. Non seulement parce qu’il a pu garder son invincibilité (14 victoires en 14 matchs en NBA Cup !). Mais sans doute aussi parce que cela représente une belle revanche sur son ancienne équipe des Lakers.

Il y a un an, Darvin Ham avait remporté la NBA Cup avec LeBron James, Anthony Davis et Cie. Quelques mois plus tard à peine, il a été renvoyé de son poste de coach des Lakers après une élimination au premier tour des Playoffs. Et visiblement, ça a toujours du mal à passer.

“Je le jure devant Dieu, pour tout ce que j’ai fait de bien (à Los Angeles), partout ailleurs j’aurais probablement obtenu une extension avec ce que j’ai accompli” a déclaré Ham via Andscape. “Je ne parle pas de sentiments, je parle de faits réels. Les Lakers sont passés d’une équipe qui n’est pas allée en Playoffs jusqu’au final four de la NBA, les Finales de Conférence. Et puis on a gagné le In-season Tournament (NBA Cup), on a surpassé les blessures pour gagner nos deux matchs de play-in et participer aux Playoffs.”

Au niveau du bilan, Darvin Ham a effectivement quelques arguments à faire valoir, les Lakers éliminant Memphis et Golden State lors des Playoffs 2023 pour aller jusqu’en Finales de Conférence Ouest, où ils ont perdu contre le futur champion (Denver). Ce bilan ressort d’autant plus que les Lakers – désormais entraînés par J.J. Redick – connaissent un début de saison très mouvementé cette année (14 victoires – 12 défaites).

Mais ce que Darvin Ham ne mentionne pas, et qui représente probablement la première raison de son licenciement, c’est qu’il a progressivement perdu le vestiaire au cours de la saison dernière. Certains de ses choix ont été contestés, ses ajustements (ou plutôt manque d’ajustements) ont été pointés du doigt, et on se souvient tous de cette déclaration publique d’Anthony Davis après une défaite en Playoffs : “Parfois, on ne sait pas ce qu’on fait des deux côtés du terrain.”

Compliqué de survivre à tout ça quand on est coach, surtout à Los Angeles.

Darvin Ham a compris que coacher chez les Lakers est différent de coacher partout ailleurs. S’il est loin d’être le seul responsable de l’élimination prématurée de Los Angeles l’an passé et qu’il possédait des circonstances atténuantes, c’est lui qui en a payé le prix, comme Frank Vogel avant lui.

