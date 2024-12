Une nouvelle salle pour les Mavericks à l’horizon 2031 ?

À l’instar des 76ers, les Mavericks pourraient se voir doter d’une nouvelle salle dans les prochaines années. C’est en tout cas la volonté de Rick Welts, le nouveau CEO de la franchise texane.

Ce mercredi, les Dallas Mavericks ont nommé le Hall of Famer, Rick Welts, à la tête de leur franchise. Passé par les bureaux de Golden State, il débarque dans le Texas avec l’envie de créer une nouvelle salle pour les Mavericks et le nouveau président n’est pas un novice en la matière.

We are excited to welcome our new Mavericks Chief Executive Officer, Rick Welts!

#MFFL pic.twitter.com/7Z7unDIydx

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 18, 2024

Il a joué un rôle majeur dans la construction du Chase Center, la salle des Warriors qui a succédé à l’Oracle Arena en 2019.

Alors pas de panique pour tous les fervents défenseurs de l’American Airlines Center, les Mavs ne font pas faire leurs valises tout de suite. Le bail entre Dallas et l’AAC prend fin en 2031. Ce qui laisse encore un peu de temps pour Doncic et sa bande de continuer à marcher sur les pas de Dirk Nowitzki en essayant de ramener un nouveau titre à la franchise de Mark Cuban.

Sauf que la construction d’une salle, ça prend du temps et ça doit passer divers obstacles. Des contraintes que Rick Welts connaît bien puisqu’il en a affronté pas mal dans son plan de création du Chase Center.

Le projet était né en 2012 et jusqu’en 2015, il avait été bloqué par une association ne souhaitant pas voir une salle face à la mer. Les Warriors avaient trouvé une solution en déplaçant le futur Chase Center à Mission Bay, un quartier de San Francisco.

Chaque étape de la création d’une nouvelle salle peut être un véritable bras de fer. Entre des associations opposées au projet ou une mairie réticente à la construction d’une nouvelle salle comme ce fut le cas à Philadelphie jusqu’au mois de septembre dernier, la mise en place d’une nouvelle maison pour les Mavs pourrait bien prendre de nombreuses années.

Rick Welts le sait très bien et c’est pour cela que, selon lui, il est déjà le moment de penser au futur domicile des Dallas Mavericks.

Source texte : The Athletic