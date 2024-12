Ce soir, Karl-Anthony Towns revient au Target Center de Minneapolis. Pour sa première dans son ancienne salle, KAT ne sait pas quel accueil les fans des Loups vont lui réserver.

Karl-Anthony Towns a été le visage de la reconstruction de Minnesota, mais le front office a décidé de partir dans une direction différente en le transférant aux Knicks, en septembre dernier, pour récupérer Julius Randle.

Pour son grand retour dans une salle qui est certainement chère à son cœur, le gros chat de New York est revenu sur ses années chez les Loups.

“Je sais que la dernière fois que j’étais ici, je me suis regardé dans le miroir en sachant que j’avais donné à cette ville, à cet État et à cette organisation tout ce que j’avais et même parfois un peu plus.” Karl-Anthony Towns