Choc entre n°1 de Draft français cette nuit du côté de San Antonio. Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher vont s’affronter pour la première fois en NBA. Un duel qui, on l’espère, vaudra le détour. Cocorico !

Ils ne jouent pas au même poste mais on devrait quand même voir Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher se croiser plusieurs fois sur le terrain cette nuit à San Antonio. Un an après la Draft et la success story de Wemby en NBA, c’est Zaccharie qui lui a emboîté le pas cette saison, avec lui aussi le statut de numéro un de Draft.

Une étiquette pas facile à porter pour Risacher, qui doit vivre avec les comparaisons de l’Alien et de sa saison rookie all-time. Pour autant, l’ailier des Hawks ne déçoit pas sur ce début d’exercice avec plus de 10 points par match en tant que titulaire à Atlanta. Volontaire dans sa moitié de terrain, Zaccharie Risacher doit encore gagner en consistance offensivement, avec un shoot pas encore au point (un peu moins de 40% au tir, 27% de loin). Pour autant, les Hawks ne cessent de répéter à quel point ils sont certains des progrès à venir de leur pépite.

S’il n’est pas aussi dominant que son aîné des Spurs, Zach pourrait lui aussi aller chercher un titre de rookie de l’année à la fin de l’exercice. Il faudra sans doute aller envoyer quelques flambées au scoring pour faire grossir les stats mais il a ses chances.

Victor Wembanyama, de son côté, semble déjà bien loin du statut de rookie. Candidat All-Star, favori pour le titre de Défenseur de l’année, Wemby a retrouvé des couleurs après un début de saison plus compliqué. C’est simple, lorsque Vic’ va tout va du côté des Spurs, même si le Français connait encore des jours sans malgré des feuilles de stats toujours bien garnies.

Outre le duel franco-français, ce match sera un bon test pour San Antonio. Les Hawks restent sur 7 victoires en 10 matchs et ont trouvé leur rythme de croisière. Les projecteurs seront évidemment sur Trae Young (annoncé probable), qui reste le fer de lance de l’attaque d’Atlanta. Le vétéran Chris Paul et le jeune et talentueux Stephon Castle auront du boulot sur le backcourt. Victor Wembanyama devra lui se coltiner Clint Capela, un profil athlétique qui n’hésitera pas à le bouger sous le cercle mais qui sera plus en galère pour le suivre au large. Rendez-vous à partir de 2h pour vivre tout ça ensemble.