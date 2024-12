Scottie Barnes (Raptors) déjà de retour ?

Touché à la cheville, Scottie Barnes n’était pas censé revenir au jeu avec les Raptors avant plusieurs semaines. Mais, selon les dernières infos, la blessure du joueur serait moins grave que ce que l’on pensait et il pourrait (très) rapidement retrouver sa place dans le groupe de Toronto.

Voilà une nouvelle qui risque de mettre un peu de soleil sur le visage des fans des Raptors. Alors que sa blessure à la cheville devait le tenir éloigné des parquets pendant plusieurs semaines, Scottie Barnes va déjà mieux ! Selon Josh Lewenberg de TSN Sports, le joueur a déjà reçu le feu vert des médecins et il a participé pleinement à l’entrainement des Raptors ce mercredi !

Barnes has been cleared for contact and was a full participant in practice today. He’ll be back soon, if not tomorrow. He said the ankle is feeling solid after the initial scare last week. “I’m so happy that it wasn’t as serious as I thought it was going to be.” https://t.co/FXc0BcccVN

— Josh Lewenberg (@JLew1050) December 18, 2024

Barnes prétend désormais à une place dans le groupe qui défiera les Nets cette nuit. Pour le moment, il est listé comme “questionable” mais c’est le signe que son retour au jeu est proche. En cas de forfait ce soir, on pourrait légitimement espérer le voir de retour face aux Rockets ce dimanche soir. Nouveau patron de Toronto, Scottie Barnes réalise sa meilleure saison statistique cette année avec 20,6 points, 8,4 rebonds et 7,4 passes de moyenne par match. Reste à s’éloigner sur la durée de l’infirmerie, lui qui a déjà fait plusieurs séjours chez le toubib depuis le début de la saison régulière.

Source texte : TSN Sports / Josh Lewenberg