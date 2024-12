Brandon Ingram sur les tablettes des Nuggets ?

Les Nuggets sont décidément très actifs pour trouver un talent All-Star capable d’aider Nikola Jokic. Après la piste Zach LaVine, c’est Brandon Ingram qui est annoncé dans le viseur de Denver. Simple rumeur ou vraie piste, la réponse dans les prochaines semaines.

5èmes de la Conférence Ouest, les Denver Nuggets ne sont pas satisfaits de leur roster actuel. Profitant du niveau insensé de Nikola Jokic, la franchise des Rocheuses tient le cap mais semble un peu court pour viser plus haut à l’instant T. Voilà pourquoi Denver s’est mis en quête d’un joueur de talent sur le marché, quelqu’un capable de servir de lieutenant au Joker aux côtés de Jamal Murray.

Il y a quelques jours, c’est le nom de Zach LaVine qui était sorti du chapeau, un profil de scoreur avec un très bon shoot mais qui n’a pas convaincu en tant que leader à Chicago. Peut-être que l’étiquette du lieutenant lui faciliterait la vie. Autre piste récemment évoqué par Ian Begley de SNY : Brandon Ingram !

Re: The Athletic report on the Nuggets’ search for a scorer, I’ve heard Brandon Ingram is another player among the group on their radar. FWIW: the clearest pathway for Denver to make a trade for a big scorer with a significant salary would be to include Michael Porter Jr. in deal

Comme LaVine, Ingram est avant tout un scoreur, un excellent shooteur capable d’aller planter ses 20 points (22 cette saison pour être exact) par match sans forcer. Brandon Ingram reste une cible atteignable car il est en fin de contrat et les Pelicans sont donc sous pression dans ce dossier, eux qui ne veulent pas le perdre contre rien. Il faudra néanmoins sortir un gros contrat pour le déloger du Bayou car Ingram émerge à 36 millions cette saison. C’est Michael Porter Jr. qui serait la victime probable d’un gros trade dans les Rocheuses, lui qui touche quasiment la même somme sur son contrat (mais avec encore deux années garanties derrière).

Source texte : SNY / Ian Begley