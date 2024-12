Nouvel Apéro TrashTalk dédié aux récompenses annuelles : c’est au tour des coachs ce soir ! Qui est le roi de la tablette et du Stabilo à l’approche de Noel ?

Pour retrouver l’ensemble de nos vidéos, c’est par ici

Vous connaissez ce classique ! Nous approchons de Noël, et comme à chaque approche de Noël vient le moment de faire le point sur les différentes courses aux trophées en NBA. Rookie, défenseur, progression, remplaçant, MVP, on enchaîne aujourd’hui avec les coachs NBA qui font le taf ! Kenny Atkinson, Ime Udoka, Taylor Jenkins, Mark Daigneault, qui mène la danse à un tiers de la saison ? On sort la loupe sur les grands bonhommes des bancs, et on attend vos avis en commentaires !