Si elle fait désormais les beaux jours du Indiana Fever en WNBA, Caitlin Clark n’est pas oubliée par son ancienne université d’Iowa. Cette dernière a annoncé que le numéro 22 de Clark serait retiré le 2 février prochain au cours d’une cérémonie en son honneur.

Cette fois c’est officiel, le numéro 22 de Caitlin Clark ne sera plus jamais porté par une joueuse de l’université d’Iowa. Celle qui a remporté le titre de Rookie de l’année cette saison en WNBA est ainsi honorée de la meilleure des manières par son ancienne fac. C’est le 2 février 2025 qu’aura lieu la cérémonie au cours de laquelle le maillot de Clark grimpera au plafond de la Carver-Hawkeye Arena.

C’est une récompense amplement méritée pour Clark. Meilleure marqueuse et passeuse de l’histoire des Hawkeyes, Caitlin Clark a porté son université à deux reprises en finale NCAA (deux défaites). Deux fois élue meilleure joueuse universitaire du pays, elle a surtout fait les gros titres en devenant la meilleure scoreuse de toute l’histoire de la NCAA, hommes et femmes confondus !

C’est le troisième maillot retiré par l’université après Megan Gustafson et Michelle Edwards.

Caitlin Clark a réagi à l’honneur qui lui est fait par son ancienne université :

« Je suis à jamais fier d’être une Hawkeye et l’Iowa occupe une place spéciale dans mon cœur, qui dépasse le simple cadre du basket-ball. Cela signifie beaucoup pour moi de recevoir cet honneur et de le célébrer avec ma famille, mes amis et les anciens étudiants. Ce sera une sensation formidable de voir mon maillot aux côtés de ceux que j’admire depuis si longtemps ».