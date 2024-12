Après la parenthèse de la NBA Cup, la saison régulière reprend ses droits et la NBA a mis les petits plats dans les grands avec 13 rencontres au programme. De quoi rester éveillés jusqu’au bout de la nuit.

Le programme NBA de ce soir

1h : Wizards – Hornets

1h : Magic – Thunder

1h : Pistons – Jazz

1h30 : Raptors – Nets

1h30 : Celtics – Bulls

2h : Spurs – Hawks

2h : Grizzlies – Warriors

2h : Rockets – Pelicans

2h30 : Mavericks – Clippers

3h : Suns – Pacers

3h30 : Wolves – Knicks

4h : Kings – Lakers

4h : Blazers – Nuggets

Victor Wembanyama contre Zaccharie Risacher : duel de numéros 1 de Draft

Depuis l’année dernière, la NBA apprend sérieusement à parler français. Ce soir, la Ligue sera encore plus Bleue – Blanche – Rouge puisque les deux derniers numéros 1 de Draft s’affrontent. D’un côté Victor Wembanyama et de l’autre Zaccharie Risacher.

Une rencontre qui s’annonce déjà passionnante pour nous Français, mais qui pourrait l’être tout autant pour tous les amateurs de basket. Les Hawks et les Spurs proposent, en général, de beaux matchs alors on espère que l’affrontement de cette nuit ne fera pas exception.

Ce n’est pas le seul derby made in France de la nuit puisque dès 1h du matin, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly croiseront la route des Hornets de Tidjane Salaün et Moussa Diabaté.

Dennis Schröder retrouve Ja Morant pour ses débuts avec les Warriors

Pour son dernier match avec les Nets, Dennis Schröder s’était pris la tête avec Ja Morant. Pour son premier match sous les couleurs de Golden State, le néo-Warrior va retrouver… Ja Morant. Comme quoi le hasard fait bien les choses.

Dennis Schroder and Jordi Fernandez were involved in an altercation with Ja Morant and Taylor Jenkins.

Morant had something to say to Fernandez (again) and Schroder took expectation. Jenkins then chimed in.

Schroder, Morant, and Jenkins hit with techs. pic.twitter.com/dFBeHkC9Fn

— Erik Slater (@erikslater_) December 14, 2024

Aucun doute sur le fait que les deux meneurs vont avoir quelques comptes à régler. Si on ajoute à ça la présence de Stephen Curry et de Draymond Green dans les parages, tous les éléments sont réunis pour obtenir une rencontre explosive.

Karl-Anthony Towns de retour sur ses anciennes terres

Pour la première fois depuis son transfert aux Knicks, Karl-Anthony Towns est de retour dans son ancienne tanière pour défier des Loups plutôt en forme grâce à leur excellente défense.

Alors le Chat et sa bande vont-ils réussir à faire sauter le verrou défensif des Wolves ?

La réponse à partir de 3h30.

Les Lakers et les Kings en quête de victoires pour boucler la soirée

Dans la jungle de la Conférence Ouest, chaque victoire est importante. Les Lakers ont à l’esprit de montrer qu’ils commencent – tant bien que mal – à sortir la tête de l’eau et confirmer que la belle victoire face aux Grizzlies n’était pas un hasard. Les Kings eux cherchent justement à ne pas sombrer dans les profondeurs de l’Ouest et espèrent rester au contact des places qualificatives pour le Play-In.

Si la saison est encore longue, le match de ce soir peut déjà être le premier must-win d’une longue série pour Sacramento.