NBA Cup 2024 : le cinq majeur du tournoi dévoilé

Les Bucks ont remporté la NBA Cup 2024 et la Ligue a décidé de mettre en avant les joueurs qui ont marqué le tournoi en annonçant le cinq majeur pour la compétition. Sans surprise, on retrouve Giannis Antetokounmpo pour guider tout ce beau monde.

Comme la saison passée, la NBA a décidé de récompenser les joueurs les plus méritants de la NBA Cup avec une All-Tournament Team. On y retrouve notamment Giannis Antetokounmpo, nommé MVP de la compétition. À ses côtés, son pote Damian Lillard vient également gratter une place, comme Shai Gilgeous-Alexander, finaliste malheureux avec le Thunder. Trae Young et Alperen Sengun, qui ont eux perdu au stade des demi-finales à Vegas, complètent le cinq.

The All-Tournament Team for the #EmiratesNBACup:

▪️ Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

▪️ Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

▪️ Damian Lillard, Milwaukee Bucks

▪️ Alperen Sengun, Houston Rockets

▪️ Trae Young, Atlanta Hawks pic.twitter.com/42uTA6BrFd

— NBA Communications (@NBAPR) December 19, 2024

La NBA annonce en outre que le choix des joueurs s’est fait selon leurs performances en phase de groupes puis lors des matchs à élimination directe. C’est un panel de journalistes qui a voté pour les joueurs élus. À noter également que les votes n’ont pas pris compte les positions sur le terrain, mais uniquement le niveau des joueurs, voilà pourquoi on se retrouve notamment avec trois guards et deux intérieurs mais aucun vrai ailier dans ce cinq.

Source texte : NBA Communications