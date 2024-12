Vous connaissez ce classique ! Nous approchons de Noël, et comme à chaque approche de Noël vient le moment de faire le point sur les différentes courses aux trophées en NBA. Coach, défenseur, progression, MVP, et bien sûr meilleur Sixième homme, ce dernier représentant notre sujet du jour dans l’Apéro.

Après la course au Rookie de l’année hier, on enchaîne aujourd’hui avec les remplaçants qui font la diff’ ! Payton Pritchard, Buddy Hield, De’Andre Hunter, Amen Thompson ou Tari Eason, qui mène la danse à un tiers de la saison ? On s’est posés devant les différents dossiers pour ensuite se prononcer sur le possible futur Sixième homme de la saison 2024-25.