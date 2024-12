Les plus grands records de la carrière de LeBron James

LeBron James a fêté ses 40 ans hier et possède une liste de records longue comme le bras. Petit tour d’horizon de ses plus grands accomplissements en carrière.

Les records de points du roi LeBron James

Pour commencer, on s’attarde non pas sur un record, mais sur quatre records tous concernant les points inscrits par Sa Majesté, LeBron James.

Le Roi détient pour commencer le record de points inscrits en saison régulière avec 41 131 puntos devant Kareem Abdul-Jabbar.

Toujours dans la même veine, mais direction les Playoffs où BronBron a inscrit la bagatelle de 8 162 points bien loin devant les 5 987 de Michael Jordan. Suffisant pour le considérer comme le meilleur joueur de l’Histoire ? Ça, ça vous regarde.

Troisième record, vous additionnez les deux records précédents, ce qui nous donne la jolie somme de 49 293, ce qui fait du Chosen One le meilleur marqueur de l’Histoire, saison régulière et Playoffs confondus.

Pour finir, le King est devenu le premier joueur à passer la barre des 40 000 points. Ce fut le 2 mars dernier lors d’une rencontre face aux Nuggets.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑

DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf

— NBA (@NBA) March 3, 2024

Une série incroyable de match à 10 points ou plus

On reste dans la catégorie des points avec un record improbable qui va doucement, mais sûrement s’inscrire dans la longue lignée des records imbattables.

Le 6 janvier 2007, LeBron James inscrit 19 points lors d’une victoire des Cavaliers sur les New Jersey Nets. Depuis ? Il n’a jamais inscrit moins de 10 points sur une seule rencontre. Ce qui nous fait une belle série de 1 207 matchs consécutifs.

Le record de minutes jouées

Avec 22 saisons en carrière, le compteur de minutes de LeBron est pour le moins chargé puisqu’il affiche 57 578 minutes, mais à l’instar de la Peugeot 1007 du rédacteur de cet article, Bronbron n’est pas destiné à la casse, loin de là.

Le King a même affirmé qu’il pourrait bien jouer encore cinq à sept saisons. De quoi bien faire grossir son compteur de minutes avant de s’envoyer lui-même à la casse.

El famoso club des 40 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives

La légende de LeBron James est tellement importante qu’on commence à créer des clubs où il est tout seul dedans.

Le 13 mars 2022, les Lakers défient les Suns. Une rencontre de saison régulière banale pour la plupart, mais pas pour LeBron James qui a délivré sa 10 000ème passe en carrière. De quoi devenir le premier joueur de l’Histoire à 30 000 points, 10 000 passes et 10 000 rebonds.

Un club qui peut en cacher un autre puisque LeBron a aussi créé le club des joueurs à 40K points, 10K rebonds et 10K passes.

De quoi patienter avant la création du club des 50 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes. Ne sait-on jamais, avec le King rien n’est impossible.

Le record de victoires en Playoffs

Encore une fois, on vous délivre deux records pour le prix d’un. Tout d’abord, LeBron a remporté 183 matchs de Playoffs. Il est numéro 1 dans le domaine devant les 161 wins de… Derek Fisher.

Second point, LeBron a remporté 41 séries de Playoffs. Un record qui bat les 40 séries remportées par ce diable de Derek Fisher.

Le record de triple-double en Finales NBA

Quand il s’agit de remporter un titre, LeBron James sait se sortir les doigts comme on dit. Si ses détracteurs aiment indiquer qu’il détient le record de finales perdues, il est difficile de remporter un titre avec Zydraunas Ilgauskas et George Hill.

Par contre, LeBron James détient le record de triple-double sur toutes ses campagnes de Finales NBA puisqu’il en a réalisé 11 soit plus que les huit de Magic ou les trois de Draymond Green.

Le record de sélections au All-Star Game

LeBron James est une star parmi les stars. Est-ce qu’il est anormal qu’il soit le joueur avec le plus de sélections au All-Star Game ? Absolument pas.

Depuis sa Draft en 2003, le King a participé à 20 matchs des étoiles. Un record.

Et le 21ème serait déjà dans les fourneaux parce que si le pépère ne fait pas sa meilleure saison en carrière, peut-on imaginer un All-Star Game sans le roi ? Bien sûr que non.

Le record d’All-NBA Teams

Le saviez-vous ? LeBron James est plutôt doué quand il s’agit de mettre le ballon dans le panier. Logiquement, il glane quelques récompenses dont des sélections d’All-NBA Teams. L’amateur du vin en a 20 à son palmarès. Un record devant les 15 de Kareem Abdul-Jabbar.

Le record de titres de joueurs de la semaine

Être le meilleur, LeBron l’est du lundi au dimanche, jours fériés inclus. Vous vous doutez bien qu’il a dû prendre deux ou titres de joueurs de la semaine.

67.

LeBron James a été élu soixante-sept fois joueur de la semaine. Ce qui fait une année entière suivie des mois janvier à la mi-avril de l’année suivante. Pas mal.

Un triple-double contre les 30 franchises

Voici un record qu’il doit partager avec Russell Westbrook. Le Roi a réalisé un triple-double contre toutes les franchises NBA. Du Heat aux Lakers en passant par les Grizzlies, toute la NBA en a pris pour leur grade.

Le premier père à jouer avec son fils

L’ancien a pu être rejoint par son rejeton sur les parquets. Si ce n’est pas un record statistique en soit, il illustre à la perfection la longévité du King. Au début de cette saison, LBJ a foulé les parquets avec son fils Bronny James, né le 6 octobre 2004. À l’époque, LeBron avait déjà une saison NBA dans les jambes.

LeBron James.

Bronny James.

The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh

— NBA (@NBA) October 23, 2024

Aujourd’hui, il a une saison NBA partagée avec son fils dans les jambes. Entre s’occuper de son fils et gérer le grand cirque des Lakers, est-ce qu’on peut dire que BronBron endosse doublement sa casquette de père de familles cette saison ? À vous d’en décider.

Le record de tirs manqués en carrière

Voyons, on n’allait pas finir sans mettre un peu d’eau dans le moulin des haters de LeBron James.

Durant toute sa longue carrière, LeBron a manqué plus de 14 731 tirs. Ce qui le place devant un certain Kobe Bryant.

Un record qui permet de souligner qu’il en manque encore un dans la galerie de LBJ : celui du nombre de tirs réussi détenu par Kareem Abdul-Jabbar avec 15 837 paniers réussis. La route s’annonce longue puisqu’il manque 749 buckets au King pour prendre ce record au nez et au bouc de KAJ.

Source texte : Statsmuse, Basketball Reference, ESPN, Fadeaway World