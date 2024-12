LeBron James : “Si je le voulais, je pourrais jouer à haut niveau pendant encore 5 à 7 ans”

Alors qu’il a fêté hier ses 40 ans, LeBron James ne semble pas se faire de cheveux blancs quant à sa retraite. Le King a expliqué qu’il serait sans doute capable de jouer encore 5 à 7 saisons au plus haut niveau, s’il en avait envie..

En NBA, on a souvent comparé LeBron James à une sorte de cyborg ou un Benjamin Button sur qui les années n’ont aucun effet. Pourtant, c’est un fait, le King ne se fait plus tout jeune, lui qui a soufflé 40 bougies hier. Personne ne sait quand le célèbre numéro 23 rangera les baskets mais on arrive certainement aux dernières années de Bronbron sur les parquets.

Interrogé sur ce prochain départ à la retraite, LeBron James semble totalement en paix avec lui-même. Lorsqu’un journaliste lui demande son ressenti quant à sa retraite, le King lâche une bonne grosse déclaration comme il aime. Des propos rapportés par Dan Woike qui suit les Lakers pour le L.A. Times.

“Pour être honnête, si je le voulais vraiment, je pourrait encore jouer à un haut niveau pendant, c’est étrange à dire, 5 à 7 ans. Mais ce n’est pas ce que je vais faire”.

LeBron toujours en train de lâcher des 25/7/7 jusqu’à 45 ou 47 ans, imaginez la dinguerie cinq minutes. Pour autant, c’est un scénario qui ne parait pas envisageable. Le King ne semble pas se projeter si loin. En début de saison, Shams Charania avait indiqué qu’il restait probablement 2 à 3 saisons à LeBron James (incluant celle-ci). James avait aussi indiqué cet été qu’il ne se voyait pas finir avec Team USA aux JO de 2028 à Los Angeles.

L.A. devrait néanmoins être sa dernière équipe selon le King, qui a réaffirmé lundi son envie de finir sa carrière aux Lakers où il est actuellement sous contrat jusqu’en 2026, mais avec une player option activable dès cet été.

« C’est le plan. J’adorerais finir ici. C’est ce que je souhaite. Je suis venu ici pour la dernière étape de ma carrière et pour la terminer ici. Mais je ne suis pas non plus stupide, je sais comment fonctionne ce business. Mais je pense que ma relation avec cette organisation parle d’elle-même ».

Enfin, LeBron a aussi expliqué qu’à l’inverse d’un Michael Jordan par exemple, il ne sortirait pas de sa retraite une fois celle-ci débutée.

“Quand j’arrêterai, je ne reviendrai pas”.

Source texte : L.A. Times / Dan Woike