Ja Morant (Grizzlies) sur la touche pour plusieurs semaines ?

Blessé à l’épaule face aux Pelicans il y a quelques jours, Ja Morant va devoir rester à l’infirmerie pendant quelques temps. Il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition selon l’évolution de sa blessure.

On n’est pas médecins et on se gardera bien de faire un pronostic sur le temps d’invalidité de Ja Morant mais certains signes ne trompent pas. Il y a déjà le fait que le joueur souffre de la même épaule que la saison passée, celle qui l’avait mis sur la touche pendant plusieurs mois De quoi être extrêmement prudent côté Grizzlies qui l’ont mis en “week-to-week”. En clair, le joueur sera réévalué chaque semaine mais dans ces cas-là, le retour n’est généralement pas de retour au bout d’une semaine mais bien de plusieurs, en espérant pas pire..

Ja Morant est annoncé « Week to Week », j’ai vu pareil pour Zion Williamson je sais pas quoi vous dire.

Day to Day j’arrivais encore à comprendre, genre allez dans peu de temps on va le revoir sur les parquets, mais là…

Bientôt ce sera Month to Month tsais https://t.co/UzG1IEfuYV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2024

Le point positif, c’est que la blessure est bien moins grave que celle de l’an dernier, mais Memphis va quand même devoir se passer de son meilleur joueur pendant quelques temps, avec on imagine Scotty Pippen Jr. qui va devoir step up à la mène. Memphis est actuellement second de la Conférence Ouest avec 22 victoires pour 11 défaites.

Pour Morant, c’est un nouveau coup dur, lui qui a déjà manqué 13 matchs cette saison. Autant dire qu’il est également forfait pour les récompenses de fin de saison, puisqu’il ne pourra pas atteindre le seuil minimum des 65 matchs de régulière. Après Joel Embiid et Luka Doncic, c’est déjà le troisième joueur majeur à passer à la trappe pour les NBA Awards.

Source texte : Memphis Grizzlies