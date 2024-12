Point blessures : Ja Morant, Aaron Gordon, et bientôt le retour de Paolo Banchero ?

Les blessures font partie des éléments qui caractérisent la saison NBA 2024-25, et malheureusement ça ne s’arrête pas. Ja Morant et Aaron Gordon sont notamment touchés. Mais pour compenser, on a aussi des nouvelles encourageantes concernant Paolo Banchero.

Ja Morant

Dans la nouvelle victoire des Grizzlies face aux Pels la nuit dernière, Ja Morant s’est blessé à l’épaule droite, la même épaule qui avait obligé la star des Grizzlies à déclarer forfait la saison dernière pour une déchirure du labrum. C’est suite à cet écran XXL posé par Daniel Theis que Morant a dû quitter ses coéquipiers :

Ja Morant takes a hard hit on the screen from Theis

Going back to the locker room holding his neck pic.twitter.com/itAqSGcQYr

— eric (@EricTweetsNBA) December 28, 2024

Ja Morant n’est pas revenu dans le match, et aucun diagnostic n’a pour l’instant été posé. Espérons qu’il évite un séjour prolongé à l’infirmerie…

Source : ESPN

Aaron Gordon

Alors qu’il était bien revenu d’une blessure au mollet droit (dix matchs ratés en novembre), Aaron Gordon s’est blessé au même endroit lors du match de Noël à Phoenix. Il souffre officiellement d’une contracture et ratera au minimum le match de ce soir contre Detroit, en plus de son forfait hier face à Cleveland.

Source : ESPN

Paolo Banchero

Absent depuis fin octobre à cause d’une déchirure des muscles obliques, Paolo Banchero est sur la voie du retour. Sa blessure a guéri et il est désormais en phase de reconditionnement physique. Cela devrait prendre une à deux semaines (le temps de valider les dernières étapes de sa rééducation), ouvrant ainsi la porte à un retour sur les parquets début janvier 2025.

#Magic forward Paolo Banchero was seen ramping up his conditioning after this morning’s shootaround.

Today marks 8 wks since his torn right oblique diagnosis.

Plenty of eyes on him doing so. Jeff Weltman, the entire Magic coaching & training staff, players alike tuning in. pic.twitter.com/vARhHkP9kZ

— Mason Williams (@mvsonwilliams) December 26, 2024

Alors que Franz Wagner a rejoint l’infirmerie pour une blessure similaire et qu’Orlando reste sur cinq défaites en sept matchs, le retour de Banchero est forcément attendu au pays de Mickey. Il tournait à 29 points, 8,8 rebonds et 5,6 passes de moyenne sur les cinq premiers matchs de la saison.

Source : ESPN