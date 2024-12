Très performant cette saison et en feu sur cette période des fêtes de fin d’année, Norman Powell continue de faire parler de lui. Indispensable à la belle saison des Clippers, l’ancien sixième homme va-t-il s’inviter chez les All-Stars en février ?

Norman Powell un All-Star en 2025 ? On aurait sans doute dit non au moment de débuter la saison mais l’arrière commence à se bâtir un solide dossier dans la quête d’une première étoile à San Francisco.

Déjà statistiquement, Powell coche toutes les cases nécessaires. 24,6 points de moyenne, 49% au shoot dont quasiment 46% de loin (!). On tient un gros artilleur, sans oublier que le gars est aussi capable de se donner en défense. Alors que les votes du match des étoiles ont débuté il y a une dizaine de jours, Norman nous offre une grosse montée en puissance. Sur les six derniers matchs, le joueur tourne à 29 points de moyenne, avec encore une flambée à 35 points cette nuit pour calmer les Pelicans.

Alors qu’on annonçait les Clippers chuter au classement à cause du départ de Paul George, associé à la blessure longue durée de Kawhi Leonard, il n’en est rien ! L.A est actuellement 5ème à l’Ouest avec 19 victoires pour 13 défaites, grâce notamment au très bon leadership de James Harden mais aussi de Norman Powell, qui a accepté avec plaisir ses nouvelles responsabilités offensives (voir ci-dessous). De quoi légitimement croire à la venue d’un joueur des Clips au prochain All-Star Game. Reste à savoir s’il s’agira plutôt de James Harden ou de Norman Powell.

Norman Powell has increased his points per game average by 10.3 points from last season, the most of any player in the NBA. pic.twitter.com/AJeZ18TuO8

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 31, 2024

Pour ce dernier, ce serait une grande première, à 31 ans. Déçu du manque de reconnaissance dans son apport en sortie de banc ces dernières saisons, Powell pourrait ainsi prendre une revanche méritée avec une sélection parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. Si on n’imagine pas le vote des fans offrir à Powell une place de titulaire, le choix des coachs pourrait lui donner son billet d’avion pour San Francisco en février prochain.