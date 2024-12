Depuis l’éviction de Mike Brown, les rumeurs vont bon train à Sacramento. Entre recherche de renforts avortée et tensions potentielles au sein de l’effectif, rien n’épargne les (faux) Rois de Californie. Pour apaiser un peu les esprits, c’est De’Aaron Fox lui-même qui est monté au créneau.

Qui a viré Mike Brown ?

Une question qui semble tourner plus à la chasse aux sorcières qu’à la véritable enquête policière, mais c’est un peu l’ambiance à Sacramento depuis quelques jours et plus précisément depuis le renvoi de l’ancien entraîneur des Kings.

Les suspects potentiels sont nombreux comme on l’évoquait pas plus tard qu’hier. Si officiellement, la décision provient du General Manager Monte McNair. Dans les faits, le propriétaire de l’équipe Vivek Ranadivé pourrait bien avoir mis le nez dans cette affaire, mais aussi un certain… De’Aaron Fox.

C’est à partir d’ici qu’il faut prendre des pincettes.

Sur Run It Back, l’ancien Clipper Lou Williams a déclaré :

“J’ai entendu des bruits de couloir disant que De’Aaron Fox aurait demandé à Mike Brown de faire sortir DeMar DeRozan du banc. Ce genre de choses montre qu’il y a des soucis en interne dans une saison déjà compliquée. Cela a mis le front office dans une position où il devait choisir entre leurs All-Stars ou leur ancien coach de l’année.” Lou Williams

Mike Brown reportedly asked DeMar DeRozan to come off the bench 👀

(Via @RunItBackFDTV ) pic.twitter.com/2wvTI0hNc7

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 30, 2024

Cette dernière décla a été la goutte de trop pour le renard qui est sorti de son terrier. De’Aaron Fox est monté au créneau sur son compte X.

“Il n’y a jamais eu d’opposition à quoi que ce soit. Cette histoire de conflit entre nous ou de mes démarches auprès du front office pour dire quoi que ce soit, c’est de la merde. Vous pouvez donc vous en servir si vous le souhaitez.” De’Aaron Fox

There was never any push back about anything. This narrative of us butting heads or me going to management saying anything is bullshit. So you can run with that if you want to. https://t.co/z5rBpWmail

— De’Aaron Fox (@swipathefox) December 30, 2024

Au moins le message est clair, mais est-ce que la réalité ou une simple manière d’apaiser les tensions ?

Pour faire la lumière sur toute cette histoire, reprenons notre loupe de Sherlock Holmes et retraçons les dernières semaines des Kings.

Le point de départ de la potentielle implication du Renard dans l’expulsion de Michel Marron prend place après la défaite face aux Nuggets, il y a 10 jours.

Rich Paul, l’agent de De’Aaron Fox, aurait eu un entretien avec le front office des Kings dont Monte McNair pour obtenir des clarifications par rapport au projet sportif de Sacramento. Bizarrement, Mike Brown a été viré juste après.

Deuxième point, le nom de De’Aaron Fox est évoqué dans les rumeurs de transfert. Un état de fait qui semblait agacer le désormais ex-coach des Kings puisqu’il avait déclaré avoir besoin d’un groupe uni et non pas de joueurs avec un pied à Sacramento et l’autre on ne sait où.

Passons rapidement sur l’erreur de Foxy qui coûte la victoire aux Kings contre Detroit pour se concentrer sur le renvoi de Mike Brown.

Juste après l’annonce de son éviction, une vidéo sort où on voit Mike Brown échanger avec De’Aaron Fox lors du dernier entraînement qu’il a eu avec les Kings.

This moment between Kings head coach Mike Brown and De’Aaron Fox at today’s practice will certainly be dissected and analyzed. pic.twitter.com/x6dYwZ1zf8

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) December 27, 2024

Aucun signe de tension ne semble émaner, mais Fox n’a pas eu l’air particulièrement touché par le départ de son coach.

“Je ne dirais pas qu’on se sent coupable. C’est le type de travail qu’on fait. Bien sûr, lorsqu’il signe son extension cet été, on pensait qu’il serait là plus longtemps, mais au final il sera payé. C’est l’avantage d’être joueur ou coach NBA, il y a ces contrats garantis.” De’Aaron Fox

Les états d’âme ne sont pas pour De’Aaron Fox.

Si officiellement donc rien n’indique que le Renard ait demandé le départ de Mike Brown, tout indique que le front office met tout en œuvre pour conserver sa superstar. Une stratégie suffisante ? La réponse dans les prochains mois.

Source texte : Run It Back, X / De’Aaron Fox