Larry Nance Jr. (Hawks) va se faire opérer de la main

Touché à la main face au Heat ce week-end, Larry Nance Jr. va devoir se faire opérer ! L’intérieur des Hawks va rejoindre l’infirmerie pour un moment.

Cinquièmes et belle surprise à l’Est, les Hawks continuent leur bout de chemin dans cette régulière. Avec 4 victoires de rang, la dynamique est bonne à l’approche de la nouvelle année mais Atlanta a néanmoins perdu un soldat en route ces derniers jours. Larry Nance Jr. s’est blessé face à Miami ce samedi. Les tests médicaux ont indiqué que le joueur souffrait d’une fracture du quatrième métacarpe de la main droite et il va devoir se faire opérer !

Hawks say Larry Nance Jr. sustained a right hand injury during Saturday’s game vs. Miami. Imaging has confirmed a fractured fourth metacarpal bone in his right hand. He will undergo surgery on Jan. 2 to repair the fracture.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) December 30, 2024

Aucune timeline n’a été donnée concernant l’indisponibilité du joueur, mais les Hawks devraient en dire plus une fois l’opération réalisée. Le joueur, qui a déjà souffert de cette blessure il y a quelques années, avait alors manqué environ un mois de compétition. Cette saison Larry Nance Jr. tourne à 9,5 points et 4,3 rebonds de moyenne en sortie de banc, avec notamment de gros progrès au shoot avec 52% d’adresse à 3-points.

Re: Larry Nance Jr.: This marks the second time in his career Nance has sustained a 4th metacarpal fracture. He broke his left hand in 2021 & missed 12 games after surgery. Average time lost for the injury is 14.4 games (~34.25 days).

— Jeff Stotts (@InStreetClothes) December 30, 2024

Source texte : Hawks / Jeff Stotts