L’école de LeBron James à Akron, baptisée la “I Promise School”, a désormais six ans et si beaucoup de ses objectifs ont été remplis depuis son ouverture, certaines critiques pèsent sur l’établissement. Petit bilan de cette merveilleuse initiative à l’occasion des 40 ans de son fondateur.

Ouvrir une école pour enfants défavorisés avant ses 35 ans, c’est la marque des immenses athlètes, autant au niveau sportif qu’humain. En 2018, LeBron James avait inauguré la I Promise School. Un établissement destiné à 240 élèves des quartiers pauvres d’Akron, allant du CP à la quatrième.

Un moment magique pour lui, qu’il décrivait à l’époque comme “un des plus beaux de sa vie“.

“Dans quelques années, quand on aura les statistiques, quand on verra ces jeunes aller à l’université, créer leurs propres entreprises ou apporter des choses à la communauté, on sera tous fiers. C’est pour cela qu’on est là. On est un soutien très important pour ces jeunes.” LeBron James, lors d’une interview avec Rachel Nichols d’ESPN

Un an plus tard, les retours étaient très positifs. Un documentaire produit par Quibi avait vu le jour, montrant une très belle image de l’établissement, tandis que le New York Times avait dévoilé une enquête montrant que 90% des 240 élèves avaient atteint leurs objectifs d’apprentissage en mathématiques et en lecture. Le meilleur score des écoles de la région, un des plus beaux du pays.

90%. 👏 Ninety 👏 Percent of our students have met or exceeded their expected growth in math and reading 🤯 …and they’re just getting started. #WeAreFamily #IPROMISE pic.twitter.com/UUrsjyxmSn

— I PROMISE School (@IPROMISESchool) April 12, 2019

Sauf que la suite n’a pas toujours été aussi heureuse. En 2023, l’Akron Beacon Journal a relevé des chiffres moins glorieux concernant l’évolution du niveau des élèves. Aucun élève de la classe de quatrième n’a réussi le test de mathématiques donné par l’État de l’Ohio en trois ans. Les élèves noirs et ceux possédant un handicap, représentant respectivement 60% et 28% des pensionnaires, ont en moyenne des résultats les plaçant dans les moins bons 5% de l’État.

Les progrès n’ont souvent pas été aussi bons qu’espérés, et même si des facteurs externes comme le COVID ou les cours à distance n’ont pas aidé, certains investisseurs comme le président du conseil Derrick Hall avouaient être déçus :

“En tant que membre du conseil d’administration, je pense à toutes les ressources que nous fournissons. Et je suis simplement déçu de ne pas voir le genre de changement que nous attendons.”

En réponse à ces critiques, la I Promise School a engagé une nouvelle directrice à l’été 2023 : Stephanie Davis. Ses objectifs ? 1) Apporter de la stabilité à une école qui a vu une quinzaine d’enseignants partir, et pas moins de quatre directeurs, en l’espace de deux ans. 2) Améliorer continuellement les résultats scolaires. Davis a révélé que 42% des élèves avaient progressé en mathématiques au cours de la dernière année et 32% en anglais.

1,4 million de dollars sont également investis chaque année via la LeBron James Family Foundation pour offrir aux élèves plus de tuteurs et de professeurs.

Promises kept? Akron school board questions I Promise School’s poor test scores https://t.co/l23Ui369C2

— Alexander Russo (@alexanderrusso) July 31, 2023

Malgré ces progrès, d’autres “polémiques” ont frappé l’école créée par le King, comme la découverte d’un Death Note (avis de décès inspiré du manga portant le même nom) en septembre 2024. News 5 Cleveland a dévoilé qu’un carnet en l’hommage du manga avec 52 noms (30 élèves et 22 enseignants) avait été retrouvé. Dans l’œuvre originale, les noms inscrits meurent, le cahier dans l’école constituant ainsi une menace.

Mais lorsque le Death Note a été retrouvé et transmis aux gérants de l’école, aucun état d’urgence n’a été mis en place, l’établissement n’a pas été fermé, les casiers n’ont pas été fouillés. En somme, il n’y a pas eu de mise en place d’un protocole de sécurité spécifique. Et les parents ont été prévenus seulement quelques jours plus tard.

La gestion de cet épisode par l’administration de l’école a donc logiquement été critiquée par certains professeurs.

Vous l’avez compris, l’école de LeBron James à Akron traverse quelques zones de turbulences depuis son ouverture en 2018. Néanmoins, la I Promise School reste une vraie source d’espoir pour les enfants défavorisés d’Akron, et un jeune établissement qui ne demande qu’à se développer jusqu’à devenir une référence en matière d’apprentissage et d’accompagnement.

Sources texte : Akron Beacon Journal, New York Times, News 5 Cleveland, I Promise School Website, Akron Life Magazine