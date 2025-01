LeBron James, premier joueur de 40 ans à être nommé titulaire au All-Star Game

Cette nuit, les titulaires pour le All-Star Game 2025 ont été révélés. Sans surprise, on y retrouve LeBron James, qui continue de repousser les limites de la longévité à 40 ans.

Pour la 21e fois consécutive, le King sera titulaire au All-Star Game. C’est évidemment un record, mais un record qu’il détenait déjà sachant qu’aucun autre joueur de l’histoire de l’univers ne possède plus de 19 participations au match des étoiles.

Par contre, là où LeBron James a marqué un peu plus l’histoire cette nuit, c’est qu’il est devenu le premier joueur de 40 ans ou plus à être nommé titulaire au All-Star Game.

22nd season. 21st All-Star appearance 😳

LeBron will be the first player at age 40 or older to start an All-Star Game in NBA history 👑 pic.twitter.com/5j3VroLNGh

— ESPN (@espn) January 24, 2025

Les fans invétérés de Michael Jordan ne manqueront pas de rappeler que Jojo a été titulaire lors du All-Star Game 2003, quelques jours seulement avant d’avoir 40 ans. Mais :

MJ ne les possédait pas encore Il ne faut pas oublier que Vince Carter – propulsé titulaire à travers le vote des fans – avait volontairement laissé sa place dans le cinq à Jordan, qui disputait alors son dernier match des étoiles.

Sachez aussi que Kareem Abdul-Jabbar et Dirk Nowitzki sont les deux autres joueurs de 40 ans à avoir participé à un All-Star Game, mais en tant que remplaçants.

The All-Time All-Star: For the 21st year, LeBron James is an #NBAAllStar pic.twitter.com/mx5SpTQTK7

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 24, 2025

Si on peut débattre du mérite concernant la place de titulaire de LeBron cette année, il a été nommé de façon tout à fait légitime par les fans et les joueurs (2e au classement du frontcourt à l’Ouest derrière Nikola Jokic, 4e chez les journalistes).

Dans sa 22e saison NBA et à 40 balais, le King tourne encore à 23,6 points, 7,7 rebonds et 8,9 passes de moyenne.

Source texte : ESPN