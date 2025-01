En marge de l’annonce des titulaires pour le prochain All-Star Game, les participants aux différents concours du All-Star Weekend sont révélés au compte-gouttes. Concernant le Skills Challenge, on sait déjà que LeBron James et Bronny… n’y participeront pas.

D’après l’insider Chris Haynes, le King et son fiston ont en effet décliné une invitation de la NBA, qui avait proposé au duo James de participer ensemble aux festivités du All-Star Weekend.

Chris Haynes annonce également que Bronny a reçu une invitation de la Ligue pour participer au Rising Stars Challenge en tant que joueur de G League. Là aussi, l’invitation a été déclinée.

Sources: The history-making opportunity LeBron James and Bronny James declined for All-Star Weekend in San Francisco. #haynesbriefs https://t.co/AixmhuvbwY pic.twitter.com/o0mTq0DCl2

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 23, 2025

Devenu en tout début de saison le premier duo père-fils à jouer ensemble en NBA, LeBron et Bronny James ne seront donc pas réunis lors du All-Star Weekend. Peut-être qu’ils voient l’invitation de la NBA comme un moyen déguisé de la Ligue pour relancer l’intérêt autour des festivités, et que c’est pour cette raison qu’ils ont préféré dire non.

LeBron James sera donc le seul à aller à San Francisco mi-février, où il disputera son 21e All-Star Game consécutif tout en devenant le premier joueur de 40 ans à être titulaire au match des étoiles.

Source texte : Chris Haynes