Équipe de France féminine : All-Access – Euro 2025, la qualification des Bleues vue de l’intérieur

Nouvelle petite vidéo pour les fans de l’Équipe de France de basket. Vivez la qualification des Bleues pour l’Euro 2025 de l’intérieur, avec plein de moments sympatoches. Comment ça se passe, une fenêtre internationale ? La réponse en cliquant sur le bouton play.

Deux grosses dérouillées, et surtout les premières retrouvailles d’une année 2025 qui a défaut de ne pas être aussi importante que la précédente sur le plan de la tension et de l’enjeu, s’annonce tout de même particulièrement chargée. WNBA pour les unes, championnats européens pour les autres… parfois les deux. Et surtout, EuroBasket 2025 au début de l’été.

Alors se retrouver collégialement en sélection nationale pour faire à la fois une petit pause, voir les copines et défendre le drapeau d’un point de vue basket, ça fait du bien. Irlande et Israël, deux équipes qui n’ont rien à voir avec la France sur le plan du niveau, mais qu’il convenait quand même de battre avec respect, c’est à dire en jouant jusqu’au bout. Retrouvez l’entièreté des coulisses de ces deux matchs qui ont apporté la qualification pour l’Euro 2025 aux Bleues… et si jamais vous manquez encore de couleur bleue dans votre vie, voici un petit quelque chose maison qui pourrait vous plaire !