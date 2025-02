La joueuse des Minnesota Lynx, Napheesa Collier, a remporté le premier tournoi de 1-contre-1 de l’histoire du basket féminin, organisée par la Ligue Unrivaled.

En cet All-Star Week-end, tous les regards sont braqués sur San Francisco, mais la Ligue Unrivaled organisait depuis plusieurs jours un tournoi de 1-contre-1.

Un événement qui a su régaler les fans notamment lorsque la jeune Aaliyah Edwards a passé un 12-0 sur la légende de la WNBA, Breanna Stewart.

AALIYAH EDWARDS LEAVES BREANNA STEWART SCORELESS 😳

pic.twitter.com/4bfqttkykn

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) February 11, 2025

Hier soir, place à la finale opposant cette même Aaliyah Ewards à Napheesa Collier et c’est cette dernière qui s’est imposée avec un victoire deux manches à une dont un impressionnant 8-0 sur la dernière rencontre.

La joueuse des Lynx peut donc de se targuer d’être imprenable en 1-contre-1 et ça, c’est le rêve de tous les basketteurs.

En parlant de rêve, il y en a un qui concerne justement tous les fans de basket à travers la planète : voir un tournoi de 1-contre-1 en NBA.

Ce type d’événement a lieu en France, au sein de la ligue Unrivaled, mais toujours pas en NBA.

Napheesa Collier s’est elle-même exprimée sur la question avec sa victoire hier soir :

“Ça dépend simplement si les gars sont prêts à mettre leur nom en jeu ou non.” Napheesa Collier

“It just depends if the guys are willing to put their name on the line like that or not.”

Should men’s basketball have a 1v1 tournament? Napheesa Collier gives her take after winning the first Unrivaled 1v1 event 🙌 pic.twitter.com/7AMVi1KL9t

— SportsCenter (@SportsCenter) February 15, 2025

Il est vrai que certains joueurs NBA pourraient être réticents face à l’idée de se faire laver dans la Terre entière. Disons que si un Jayson Tatum se mange un 12-0 face à Bones Hyland, ça peut vite faire tâche.

Pour en revenir à Napheesa Collier, cette victoire lui permet d’empocher la modique somme de 200 000 dollars, soit le plus grand cashprize de l’histoire du basket féminin.

Source texte : SportsCenter