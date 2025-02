Premier grand événement du All-Star Weekend, le Rising Stars a réuni trois Français hier au Chase Center de San Francisco : Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher et Alex Sarr. Pour Bilal, c’était la deuxième édition après celle de l’an passé en tant que rookie, de quoi y aller plus sereinement.

La nuit a été plutôt discrète pour les Français. Coulibaly, Risacher et Sarr ont tous été éliminés dès le premier match et n’ont donc pas pu décrocher leur billet pour la finale du Rising Stars (et potentiellement le All-Star Game). D’un point individuel aussi, ils ne sont pas sortis du lot (4 points pour Bilal, 4 pour Zacc, 3 pour Sarr) mais ils ont tous profité de l’événement à fond.

Tous et notamment Bilal Coulibaly. Relâché, décontracté, le Frenchie des Wizards a lâché l’un des highlights de la nuit avec cet énorme alley-oop à une main.

BILAAAAAAALLLL 💥🤯❤️ pic.twitter.com/VTQOejhYYg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2025

“C’était un bon dunk ouais” a déclaré Bilal avec le sourire, après le match. “Je me sentais beaucoup mieux par rapport à l’an passé, j’étais moins stressé. J’étais beaucoup plus décontracté, c’était fun.”

Bilal Coulibaly a pris du bon temps aux côtés des frères jumeaux Amen et Ausar Thompson, avec qui il formait “les Triplés”. Il aurait évidemment préféré remporter le Rising Stars pour pouvoir se frotter aux All-Stars dimanche soir, mais il retiendra quand même un bon souvenir de son déplacement à San Francisco.

“I’m excited to play with Bilal”

“We’re lowkey the triplets” “it’s the triplets”

Aight this is the best shit ever 😭🔥 pic.twitter.com/3Eyfh6jEPu

— riley シ (@rileyricharrds) February 14, 2025

Les Français au Rising Stars, en images

That’s our guy! pic.twitter.com/AlncLoFBO9

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 15, 2025

Reppin’ us on Team M, it’s Bub and @Bilaal_6 🌟 pic.twitter.com/XtELsWK595

— Washington Wizards (@WashWizards) February 15, 2025

BTS from team pics 📸 pic.twitter.com/C9POMeEwmj

— Washington Wizards (@WashWizards) February 15, 2025

Zacch JAM‼️ pic.twitter.com/dzW8NuMdUu

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 15, 2025

Alex Sarr finishes with 3 points and 1 assist in the Rising Stars game

We’ll see him and Risacher again tomorrow in the Skills Challenge pic.twitter.com/Y676G8v7aQ

— Alex Sarr Muse (@AlexSarrMuse) February 15, 2025

Complete Wizards Rising Stars Highlights:

Bub Carrington: 5 Points And 4 Assists

Bilal Coulibaly: 4 Points And 3 Rebounds

Alex Sarr: 3 Points And An Assist https://t.co/v6Sos5KiYn pic.twitter.com/efucIwoTJe

— WizardsMuse (@WizardsMuse1) February 15, 2025

Source déclaration : Chase Hughes