LeBron James sur sa rivalité avec Stephen Curry : “Il ne m’aimait pas, je ne l’aimais pas”

En amont de cet All-Star Game où LeBron James fera équipe avec Stephen Curry, le King est revenu sur sa rivalité l’opposant au Chef et on ne peut pas dire que l’amour fou régnait.

Au milieu des années 2010, une rivalité assez folle a pris place entre deux des plus grandes légendes de ce sport. D’un côté, les Warriors de Stephen Curry. De l’autre, les Cleveland Cavaliers de LeBron James.

Les deux équipes se sont croisées en Finales quatre fois de suite entre 2015 et 2018 et si c’est le Chef qui a le plus de victoires avec trois titres remportés sur cette période, le plus beau succès appartient, sans aucune contestation possible au King.

En 2016, les Cavs réalisent le plus gros comeback de l’Histoire en remontant un déficit de 3-1 pour s’imposer 4-3 derrière le plus grand contre de l’histoire du basket, quoiqu’un certain Nicolas Batum puisse venir discuter, mais peut-être qu’on est un peu trop chauvin.

Pour ESPN et en marge du All-Star Game de ce dimanche, les deux principaux protagonistes de cette rivalité sont revenus sur ces duels acharnés ayant pris place, il y a maintenant quasiment dix ans.

“Il ne m’aimait pas, je ne l’aimais pas parce qu’on se battait pour la même chose : le Larry O’Brien Trophy.” – LeBron James “On pensait seulement à la victoire. Alors oui, il y avait du trashtalk et tout ce qui va avec.” – Stephen Curry

Hormis ces quatre années d’affrontements intenses en Finales, les deux joueurs ont toujours été proches et ont même déjà fait équipe vers un objectif commun. Pour ceux qui l’auraient oublié, le duo était présent à Paris pour ramener la médaille d’or aux Jeux Olympiques.

Ce dimanche, c’est ensemble qu’il tentera de remporter le All-Star Game au sein de la Team OGs du Shaq, composée d’un autre acteur majeur de cette rivalité : Kevin Durant.

Source texte : ESPN