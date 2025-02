Cela faisait un moment qu’on avait entouré ce 15 février dans le calendrier et ce n’est pas pour assister au threepeat de Mac McClung au concours de dunks. Un peu plus tôt dans la soirée, le Français Maxime Raynaud va croiser la route de Cooper Flagg dans un choc au sommet de la Conférence ACC. Rendez-vous à 22h, et en plus c’est diffusé sur beIN Sports 5.

D’un côté, Cooper Flagg. Favori unanime pour devenir le prochain first pick de la Draft NBA 2025. Le freshman qui s’est préparé avec Team USA avant les derniers Jeux olympiques alors qu’il n’avait pas encore posé un pied sur les parquets universitaires américain impressionne. Le swingman de 18 ans assume son statut de meilleur joueur de sa cuvée tous les soirs et ne semble pas déstabilisé par toute l’excitation médiatique qui entoure ce talent générationnel. Cooper Flagg tourne à 19,8 points, 7,6 rebonds et 4 assists de moyenne avec 1,6 interception et 1,2 contre en goodies. Auteur du record de points pour un freshman de Duke avec 42 points inscrits au mois de janvier, il fait également partie des meilleurs défenseurs du pays.

De l’autre, Maxime Raynaud est en train de grimper dans les mock draft. Le pivot de 21 ans réalise une saison senior exceptionnelle sur le plan statistique avec 19,9 points et 11,8 rebonds de moyenne. Il flirte encore avec le Top 10 des meilleurs scoreurs NCAA (13è) et est solidement installé dans le Top 3 des plus gros rebondeurs. Le Parisien domine aussi le pays avec 20 double-doubles cumulés en 25 matchs. Une régularité impressionnante qui pourrait attirer les scouts NBA avec son profil d’intérieur mobile adroit de loin (31,5% du parking sur plus de 5 tentatives par match) et playmaker.

ACC Double-Double leaders – including the nation’s best 📈 pic.twitter.com/ReaW8JzFTJ

— ACC Men’s Basketball (@accmbb) February 14, 2025

Sur le papier, Duke (21-3) part quand même favori face à Stanford (16-9). Avec trois joueurs annoncés dans le Top 10 de la prochaine Draft NBA et l’avantage du terrain, les Blue Devils font office d’épouventail mais le Cardinal a déjà surpris North Carolina au Dean Smith Center en janvier (72-71) et Maxime Raynaud voudra certainement se montrer dans ce match en antenne nationale (ABC). Dans un entretien réalisé en décembre, l’ancien Nanterrien nous affirmait que tout était possible en NCAA. Stanford serait bien inspiré de créer la sensation pour continuer de croire à la March Madness. Les Californiens ont enchaîné quelques défaites face à des concurrents directs dans la Conférence ACC ces dernières semaines et il ne faudra plus trop en lâcher en route. Un upset à Durham ce soir marquerait les esprits du jury.

Si vous devez regarder un match de NCAA durant la saison régulière, c’est celui-ci. On sera bien évidemment devant notre télé à 22h pour encourager Maxime Raynaud. En espérant un double-double du Frenchie et une clim au Cameron Indoor Stadium sur un stepback à 3-points de Maxou.