Comme tous les ans, le samedi du All-Star Weekend est réservé aux concours : Skills Challenge, 3-points, et (on espère) gros tomars. Voici le programme de la nuit pour ne rien rater.

All-Star Weekend, le programme de ce samedi

À partir de 2h du matin, au Chase Center de San Francisco :

Skills Challenge

Concours à 3-points

Concours de dunks

Les participants au Skills Challenge :

Team Cavs : Donovan Mitchell, Evan Mobley

Team Rooks : Zaccharie Risacher, Alex Sarr

Team Spurs : Chris Paul, Victor Wembanyama

Team Warriors : Draymond Green, Moses Moody

La preview complète du Skills Challenge

Les participants au concours à 3-points :

Jalen Brunson (Knicks)

Cade Cunningham (Pistons)

Darius Garland (Cavaliers)

Tyler Herro (Heat)

Buddy Hield (Warriors)

Cameron Johnson (Nets)

Damian Lillard (Bucks)

Norman Powell (Clippers)

La preview complète du concours à 3-points

Les participants au concours de dunks :

Mac McClung (G League)

Matas Buzelis (Bulls)

Stephon Castle (Spurs)

Andre Jackson Jr. (Bucks)

🏀 2025 NBA Slam Dunk Contest🔥

The judges are NBA legends:

Baron Davis, Kevin Garnett, Tracy McGrady, Jason Richardson

The participants:

🔺 Matas Buzelis

🔺 Andre Jackson Jr.

🔺 Stephon Castle

🔺 Mac McClung #NBAAllStar #ATTSlamDunk #NBAAllStarWeekend #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/5vn0GbW587

— NBA Bench (@Nbabenchnba) February 8, 2025

La preview complète du concours de dunks