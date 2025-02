Si vous êtes ici, c’est que le virus de la NBA vous a déjà piqué. Les symptômes sont facilement identifiables. On commence par regarder des matchs à 3h du matin, et on finit dans un avion en direction de San Francisco pour réaliser son rêve. Cela tombe bien, aujourd’hui on s’évade à Bay City avec Hellotickets. Pas de programme de visite de 3 jours mais plutôt des ambiances et des lieux, pour vous faire sentir un peu l’odeur de la maison des Warriors en NBA sans subir le jetlag… pour l’instant. Rendez-vous à la porte d’embarquement SC30 !

Le joueur NBA qui symbolise San Francisco : Stephen Curry

Leader de toutes les grandes catégories statistiques de la franchise (matchs joués, points, passes, interceptions, paniers marqués, maillots vendus, tirs du parking…), gendre parfait, marchand de sable et meilleur ambassadeur de la NBA depuis plus de 10 ans, Baby Face c’est aussi et surtout le visage des Warriors.

Depuis sa Draft en septième position en 2009, le meneur vit une histoire d’amour avec San Francisco mais aussi toute la Bay Area. Avant le déménagement de la franchise de l’autre côté du Bay Bridge en 2019, il a fait le bonheur des habitants d’Oakland et a enflammé l’Oracle Arena à maintes reprises en saison régulière et en Playoffs.

Né à Akron et élevé à Charlotte, c’est bien en Californie que Steph Curry a passé les plus belles années de sa vie de sportif, au cœur de la dynastie de la deuxième moitié des années 2010 en NBA. Titré en 2015, 2017 et 2018, il est retourné chercher la bague en 2022 sans que personne ne puisse lui contester le titre de MVP des Finales cette fois-ci.

Plus que le palmarès, SC30 a transformé le sport avec une adresse insolente qui a inspiré des millions de pratiquants dans le monde. Les fans des Warriors ont la chance d’admirer le meilleur shooteur de l’histoire et on peut sans trop se mouiller assurer qu’une statue du numéro 30 trônera un jour devant le Chase Center, que son maillot flottera au plafond de la salle et qu’il faudra ajouter les lettre HOF à côté de son nom dans quelques années. Et s’il veut devenir maire de la ville, les portes lui seront grandes ouvertes.

La salle NBA de San Francisco : Chase Center

Le Chase Center accueille les Warriors depuis 2019. Situé dans le quartier de Mission Bay, au sud de Market Street, la salle est un petit bijou de technologie. C’était l’enceinte la plus récente de toute la NBA avant l’inauguration de l’Intuit Dome en début de saison. Facilement accessible à pied depuis le centre-ville et voisine de l’Oracle Park qui accueille les Giants, le Chase Center est un peu plus guindé que l’Oracle Arena mais elle sait tout de même être bruyant lorsque son sniper commence à prendre feu du parking ou lors des grandes soirées de Playoffs.

Stephen Curry a rapidement trouvé ses marques dans sa nouvelle maison, faisant de son shoot de l’entrée du tunnel des joueurs l’une de ses routines d’échauffement avant les matchs à domicile. Contrairement à ce qu’il n’y paraît, les cercles ne sont pas plus gros au Chase Center que dans les autres salles.

THIS IS NOT A DRILL 🚨

STEPH FULL-COURT TUNNEL SHOT 😱 pic.twitter.com/rWCfjq9Xxl

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 15, 2024

Cette année, le Chase Center accueillera le All-Star Weekend, 25 ans après le dernier match des étoiles organisé dans la Baie avec le fameux concours de dunks de Vince Carter. Tous les regards seront tournés vers la baie lors de ce week-end festif et les fans des Dubs ne seront pas en reste avec la participation de Stephen Curry au All-Star Game le dimanche mais également celles de Draymond Green et Moses Moody lors du Skills Challenge, de Buddy Hield pour le concours à 3-points et de Trayce Jackson-Davis ainsi que Brandin Podziemski au Rising Stars le vendredi soir.

Après des années dorées, les Warriors semblent inexorablement sur le déclin. Stephen Curry (36 ans) et Draymond Green (34 ans) sont plus proches de la fin que du début. Klay Thompson a été prié de faire ses valises pour Dallas l’été dernier, mettant fin au Big Three historique des Dubs. Pourtant, l’arrivée providentielle de Jimmy Butler juste avant la dernière Trade Deadline redonne espoir aux nombreux fans de Golden State.

Steph l’admet volontiers, ça ressemble à la dernière chance pour tenter d’accrocher une huitième bannière de champion au plafond du Chase Center, la cinquième en 10 ans. Alors si vous voulez voir la Last Dance des Warriors tels qu’on les connait au Chase Center, la plateforme Hellotickets vous permet d’acheter des billets NBA sur un site 100% sécurisé et entièrement en français. La vue du siège est même proposée pour bien choisir son emplacement et les billets sont digitalisés pour éviter les galères au moment de l’envoi.

Le playground iconique de San Francisco : George Sterling Park

Perché au sommet de Lombard Street, la ruelle en serpentins la plus iconique de la ville (8 virages à plus de 16% de pente), le George Sterling Park est un petit joyau dont le secret est relativement bien gardé. Après quelques marches supplémentaires, un sublime terrain de basket parfaitement entretenu vous attend. La spécificité de ce playground peu fréquenté ? Une vue imprenable sur le Golden Gate Bridge et un quartier résidentiel de la ville en contreplongée. L’endroit parfait pour refaire sa photo de profil WhatsApp et enchaîner quelques ficelles du parking. Ça vaut largement quelques gouttes de sueur, on vous le promet.

Les monuments de San Francisco à ne pas rater pour les fans de basket :

L’Oracle Arena : accessible en trois quart d’heure de BART (l’équivalent du RER local), l’ancienne salle des Warriors basée à Oakland est un lieu de pèlerinage pour de nombreux fans des Warriors. Bien que son intérieur soit malheureusement inaccessible, de nombreux souvenirs remontent en voyant cette architecture en forme de filet et ces grandes lettres rouges devant l’entrée. C’est LE lieu de la dynastie des Warriors de 2015 à 2019.

University of San Francisco (USF) : avant de devenir l’un des tous meilleurs joueurs de l’histoire avec les Celtics, Bill Russell a fait le bonheur de cette petite université. En réalité, USF est la seule fac du pays à lui faire confiance en 1953. Bill Russell accepte et devient rapidement une star. Menés par leur pivot, les Dons enchaînent 55 victoires consécutives et remportent deux titres nationaux entre 1955 et 1956. En 2025, USF a d’ailleurs annoncé l’organisation d’un tournoi annuel en hommage à Bill Russell.

Le Cow Palace de Daly City : de l’extérieur, cette salle qui accueille désormais des salons et différentes représentations artistiques n’a rien de particulier mais derrière cette grande façade blanche marquée de lettres rouges se cache une partie de l’histoire des Warriors. C’est ici qu’en 1975, Rick Barry et Golden State ont remporté le troisième titre de l’histoire de la franchise. À l’époque, les Warriors ont tellement peu de chances d’aller en finale que leur salle habituelle est déjà réservée pour un autre événement durant les Finales. Pas de problème, les Californiens accueillent les Bullets dans leur ancienne salle et s’imposent 4-0 dans cette ultime série.

Les franchises de sport professionnel à San Francisco et alentours :

Golden State Warriors (NBA)

San Francisco 49ers (NFL)

San Francisco Giants (MLB)

San Jose Sharks (NHL)

San Jose Earthquakes (MLS)

Bay FC (NWSL)

Golden State Valkyries (WNBA)

Principalement connue pour ses entreprises de la tech, la Silicon Valley est bien lotie en sport avec une franchise dans tous les sports majeurs américains. Mieux encore, la Bay Area est habituée à célébrer ses champions, peu importe la balle.

Les Niners sont l’équipe NFL (football américain) de la ville depuis 1946 et ont remporté cinq Super Bowls (4 dans les années 80 et 1 dans les années 90). De grands noms du foot US ont porté les couleurs de San Francisco mais personne ne fait mieux que Joe Montana dans le coeur des fans. Le numéro 16 du quarterback est retiré depuis 1997 et certains parlent même de lui comme le GOAT de la discipline. Plus récemment, Colin Kaepernick a beaucoup fait parler de lui pour ses exploits sportifs et sa lutte contre le racisme et les violences policières envers les minorités aux États-Unis.

En baseball, San Francisco a aussi connu des années fastes au début des années 2010. Peu avant la dynastie des Warriors, les Giants ont marqué la MLB avec trois titres en cinq ans, de 2010 à 2014. L’Oracle Park (anciennement AT&T Park) est un stade atypique et les canoës patientent dans la baie les jours de match dans l’espoir d’y attraper une balle qui ferait home run.

Plus au sud, les Sharks de San Jose n’ont jamais remporté la Stanley Cup mais permettent de contenter les fans de hockey sur glace de la région et les San Jose Earthquakes régalent les fans de football nombreux dans la Baie.

Mais San Francisco est avant tout une ville de basket et la WNBA a déjà annoncé l’ouverture d’une franchise d’expansion en 2025. Les Golden State Valkyries vont ainsi voir le jour cette année avec un fort accent français puisque l’on pourra y retrouver Iliana Rupert et Janelle Salaün, deux des joueuses principales de l’équipe de France médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les “must-see” de San Francisco :

Avec ses nombreuses collines, San Francisco appartient aux mollets affûtés et aux cable cars, ces vieux trams de la fin du XIXè siècle qui avalent les pentes à des pourcentages qui feraient fuir Tadej Pogacar. Véritable attraction en eux-mêmes (il existe même un musée dédié), ils sont comme leur nom l’indique attachés à des câbles torsadés en acier qui relient les points stratégiques de la ville.

Maintenant que se déplacer n’est plus un problème, et si on faisait un peu de tourisme ? San Francisco est une ville unique avec une vibe particulière et des quartiers bien distincts. Premier arrêt obligatoire, le Mission District et sa culture latine. On y mange des vrais burritos mexicains, on y admire des graffitis à Clarion Alley et on chill au Dolores Park, lieu de retrouvailles des locaux le week-end. En montant un peu le parc, un magnifique panorama de SF s’offre à vous. Plus à l’Ouest, Castro est le quartier gay le plus célèbre des États-Unis avec ses nombreuses excentricités.

De retour au centre, une belle promenade vous mène d’Embarcadero jusqu’à Fisherman’s Wharf, ancien port de pêche réaménagé en lieu touristique où des bateaux vous emmènent visiter l’île d’Alcatraz qui servait de prison jusqu’en 1963. Pour les plus courageux, le Golden Gate Bridge est accessible à pied en longeant la baie mais nous ne saurons que vous recommander de louer un vélo pour une double ration de kiff et un ride légendaire sur le pont le plus mythique du monde.

De retour sur la terre ferme, vous pouvez continuer votre balade le long de la côte Pacifique. D’abord à travers le parc du Presidio où la petite plage de Baker Beach permet aux plus courageux de se baigner au pied du pont rouge, puis jusqu’à Ocean Beach, une longue plage californienne où les surfeurs s’en donnent à coeur joie. Repiquez ensuite vers le centre en traversant le sublime Golden Gate Park et ses nombreux musées (recos maison : la California Academy of Science et le Japanese Tea Garden). Au bout du parc, une nouvelle ambiance se dévoile à Haight-Ashbury, le quartier hippie de la ville. Rencontres loufoques garanties, entre deux thrift shops, une librairie et un magasin de collection d’insectes.

En se redirigeant vers le centre, ne ratez pas l’Alamo Square et ses fameuses Painted Ladies, des maisons colorées très célèbres avec une vue sur la skyline en arrière-plan.

Références culturelles de San Francisco :

Beaucoup de réalisateurs n’ont pas su résister à l’appel de San Francisco. Avec ses rues en pente et le mythique Golden Gate Bridge, c’est l’une des villes les plus représentées au cinéma, dans la littérature ou encore les jeux vidéo. On commence avec des références très intellectuelles, les séries Charmed et Monk se déroulent toute les deux à the City. Idem pour la sitcom La fête à la maison dont une partie du générique est filmée devant les Painted Ladies, on y revient.

Dans le cinéma, Alfred Hitchcock adore SF que l’on parcoure en long et en large dans le chef-d’œuvre Sueurs froides (ou Vertigo dans sa version originale). Le film Bullitt avec Steve McQueen est devenu légendaire pour sa course-poursuite en voiture à travers les collines de la ville. En 1971, Clint Eastwood incarne l’inspecteur Harry Callahan dans Dirty Harry et on redécouvre Alcatraz sous un autre angle dans le film d’action The Rock avec Nicolas Cage et Sean Connery.

Plus récemment, on voit plusieurs scènes devant le Golden Gate Bridge et la forêt de sequoias de Muir Woods dans le film La Planète des Singes : Les Origines. Pour les fans de films catastrophe, Dwayne Johnson joue les pompiers de service dans San Andreas dans lequel San Francisco est frappé par un terrible tremblement de terre.

La ville est également très présente dans les jeux vidéo, à commencer par GTA San Andreas qui permet de se balader dans les rues de San Fran renommée “San Fierro”. Les fans de Playstation 1 se rappellent peut-être de Driver et des sauts entre des collines presque cubiques. Et pour une reproduction plus fidèle de la réalité, Watch Dogs 2 vous donnera un bon aperçu de San Francisco sans bouger de son canapé.

Pour les fans de littérature, on ne saurait que vous recommander le classique On the road de Jack Kerouac. Un Québécois qui parcourt les États-Unis d’Est en Ouest qui est particulièrement attaché à la ville californienne à relief. Du texte à la musique il n’y a qu’un pas et E-40 est l’artiste le plus célèbre fan des Warriors. Sachez aussi que Green Day et Metallica ont longtemps été basés à San Francisco. La classe. Enfin, comment ne pas finir sur ce hit de Maxime le Forestier ? Pour les curieux, la Maison Bleue existe et elle est située à côté de Dolores Park, à l’entrée du Castro.

Quelques images de San Francisco … pour se chauffer avant le grand départ ?