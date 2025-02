Si vous êtes ici, c’est que le virus de la NBA vous a déjà piqué. Les symptômes sont facilement identifiables. On commence par regarder des matchs à 3h du matin, et on finit dans un avion en direction de Atlanta pour réaliser son rêve. Cela tombe bien, aujourd’hui on s’évade à The Big Peach. Pas de programme de visite de 3 jours mais plutôt des ambiances et des lieux, pour vous faire sentir un peu l’odeur de la maison de Zaccharie Risacher et des Hawks en NBA sans subir le jetlag… pour l’instant. Rendez-vous à la porte d’embarquement Z10 !

Le joueur NBA qui symbolise Atlanta : Dominique Wilkins

Quand il a fallu choisir le joueur NBA qui symbolise le plus Atlanta, on n’a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Et pour cause, il possède sa statue devant la salle des Hawks. Ce gars-là, c’est Dominique Wilkins.

Considéré comme l’un des meilleurs dunkeurs de l’histoire et principal concurrent de Michael Jordan lors des légendaires concours de dunks qui ont marqué la deuxième partie des années 1980, Wilkins a enflammé le public d’Atlanta pendant quasiment 12 saisons.

“The Human Highlight Film”, comme il était surnommé, a été neuf fois All-Star, sept fois All-NBA, meilleur scoreur de la Ligue, champion du monde avec Team USA, et a fini deuxième de la course au MVP derrière Larry Bird en 1986. Même une rupture du tendon d’Achille (1992) n’a pas réussi à le ralentir, lui qui est revenu à son meilleur niveau après cette grosse blessure. Sachez aussi que Wilkins est le 16e meilleur marqueur de l’histoire NBA avec près de 27 000 points en carrière. Sacré CV ! CV auquel il faut ajouter plusieurs records de franchise : matchs, minutes, points, paniers marqués.

Sous son impulsion, les Hawks ont enchaîné quatre saisons à 50 victoires à la fin des années 1980 et ont participé trois fois aux demi-finales de conférence. Dominique Wilkins a logiquement vu son maillot être retiré par les Hawks en 2001, 14 ans avant d’être immortalisé par une statue.

Le Hall of Famer, qui fait par ailleurs partie de 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, reste très attaché à la franchise d’Atlanta. Il est à la fois vice-président des Hawks, conseiller spécial, et commentateur lors des matchs d’Atlanta aux côtés de Bob Rathbun.

Wilkins est également très impliqué au sein de la communauté locale, en particulier dans la lutte contre le diabète chez les jeunes provenant de milieux défavorisés. Une cause qui lui tient à cœur sachant que Dominique a perdu son père et son grand-père suite à des complications liées au diabète.

La salle NBA d’Atlanta : State Farm Arena

La State Farm Arena, anciennement Philips Arena, est le nid des Faucons d’Atlanta depuis 1999. Situé au centre-ville pas loin des anciens bureaux de CNN, la salle est assez facilement reconnaissable à travers son architecture, qui déploie des lettres géantes “ATLANTA” à l’entrée.

Au vu des faibles résultats des Hawks durant la décennie 2000, la salle a mis du temps avant de vibrer. Elle a certes pu accueillir le dernier All-Star Game NBA de Michael Jordan en 2003, mais il a fallu attendre 2008 pour pouvoir assister à un match de Playoffs dans cette arène. Cette année-là, les Hawks ont fait trembler les futurs champions de Boston au premier tour, le Game 6 réunissant plus de 20 400 personnes à la Philips Arena (record).

Les Hawks ont accumulé dix qualifications consécutives en Playoffs entre 2008 et 2017, et trois autres entre 2021 et 2023, avec deux participations aux Finales de Conférence Est dans le lot. Pas réputée pour être très bruyante, la State Farm Arena est tout de même capable de se chauffer pour les grands événements. La présence de stars du hip-hop (Gucci Mane, Migos, TI…) au premier rang, où même sur le parquet lors de mini-concerts à la mi-temps, peut aider à rendre la salle attractive les soirs de match.

Habitués au ventre mou de la Conférence Est ces dernières saisons, les Hawks possèdent tout de même une équipe prometteuse qui pourrait faire du bruit lors des années à venir, sous l’impulsion de Trae Young, Jalen Johnson, Dyson Daniels ou encore notre Frenchie Zaccharie Risacher. Alors si vous voulez voir les Hawks de plus près à la State Farm Arena, la plateforme Hellotickets vous permet d’acheter des billets NBA sur un site 100% sécurisé et entièrement en français. La vue du siège est même proposée pour bien choisir son emplacement et les billets sont digitalisés pour éviter les galères au moment de l’envoi.

Les monuments d’Atlanta à ne pas rater pour les fans de basket

Piedmont Park Playground : si vous voulez faire un petit basket durant votre passage à Atlanta, rien de mieux que de faire un tour dans le parc le plus célèbre de la ville – Piedmont Park (Midtown) – où se trouve deux playgrounds. Ces derniers ont été créés en 2011 sous l’impulsion de l’équipementier Converse et Julius “Dr. J” Erving en personne. Avec leur revêtement vert flashy, ils s’inscrivent parfaitement dans le décor naturel du parc.

Le Mercedes-Benz Stadium : inauguré en août 2017, le Mercedes-Benz Stadium est un bijou technologique avec son toit rétractable révolutionnaire. Doté de plus de 70 000 places, il accueille la franchise NFL de la ville (c’est le nouveau nid des Falcons), de grands matchs de foot US universitaire, et sera le théâtre du Final Four NCAA (2031), du Super Bowl (2028, deuxième édition après 2019) et très bientôt des matchs de la Coupe du Monde de foot (2026). Situé entre Northside Drive NW et Mangum Street SW, le stade est un “must see” d’Atlanta. Des visites d’1h30 sont régulièrement organisées.

Magic City, le strip club préféré de Lou Williams : trois fois vainqueur du trophée de Sixième Homme de l’Année, Lou Williams a passé ses jeunes années à Atlanta et a joué plus de quatre saisons NBA chez les Hawks, où il a fini sa carrière. Autant dire qu’il a ses spots dans la ville. Parmi eux ? Magic City, peut-être le plus célèbre des (nombreux) strip clubs d’ATL. Les chicken wings y seraient particulièrement délicieux.

Parc du Centenaire : en 1996, Atlanta a accueilli les JO d’été pour leur centenaire. C’est l’année où Team USA a envoyé sa troisième Dream Team avec Shaquille O’Neal, Penny Hardaway, Hakeem Olajuwon, Scottie Pippen et Cie. Le parc olympique – situé dans le downtown – se visite. Plus d’informations un peu plus bas.

Les franchises de sport professionnel à Atlanta :

Atlanta Hawks (NBA)

Atlanta Falcons (NFL)

Atlanta Braves (MLB)

Atlanta Dream (WNBA)

Atlanta United (MLS)

La région d’Atlanta est la sixième plus peuplée des États-Unis, et le sport y tient logiquement une place importante.

Les Falcons sont l’équipe NFL (football américain) de la ville depuis 1966, et ont participé à deux Super Bowls (deux défaites, la plus récente en 2017 face aux Patriots dans le plus gros comeback de l’histoire). De grands noms du foot US ont porté les couleurs d’Atlanta : Deion Sanders, Michael Vick, Julio Jones, Tony Gonzalez et Matt Ryan pour ne citer qu’eux.

Si les Hawks et les Falcons n’ont jamais gagné le titre suprême à Atlanta, les Braves (MLB, baseball) possèdent eux deux bannières de champion, avec des titres en 1995 et tout récemment en 2021 sous l’impulsion du MVP Jorge Soler. Sachez aussi que les Braves, créés à Boston en 1871, sont la franchise la plus ancienne de l’histoire de la MLB, et même dans l’intégralité des sports US si on prend uniquement en compte les équipes toujours en activité.

Le basket féminin est également représenté à Atlanta avec la franchise WNBA du Dream, où évoluent aujourd’hui des joueuses comme Allisha Gray, Tina Charles, Rhyne Howard ou encore Cheyenne Parker. Le Dream a disputé trois finales WNBA en 2010, 2011, et 2013 (trois défaites).

Enfin, il y a aussi du foot à Atlanta avec le United FC, club MLS créé en 2017 et champion dès 2018. La ville a par contre perdu sa franchise NHL (hockey sur glace) en 2011 quand les Trashers ont déménagé à Winnipeg.

Outre les sports professionnels, Atlanta est aussi (et surtout) une ville qui vibre pour le football américain universitaire. Les universités de Georgia Tech et Georgia State sont notamment basées à Atlanta. La “Capitale du College Football”, l’un des surnoms de la ville, a accueilli en janvier 2025 la grande finale entre Notre Dame et Ohio State. Le College Football Hall of Fame se trouve également à Atlanta.

Pour votre culture personnelle, sachez que l’ancien Georgia Dome (ci-dessus) – détruit en 2017 – a permis à la ville d’accueillir les plus grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques de 1996, le Super Bowl à deux reprises, le Final Four NCAA ou encore la WWE. Le dernier match de Michael Jordan à Atlanta avec les Bulls, en mars 1998, avait aussi accueilli 62 000 personnes, deuxième plus grosse affluence de l’histoire pour une rencontre NBA.

Les “must-see” d’Atlanta :

Impossible de commencer cette section sans rendre hommage au révérend Martin Luther King Jr. Figure emblématique de la ville d’Atlanta où il est né en 1929, le Prix Nobel de la Paix est l’un des militants les plus célèbres pour la défense des droits civiques aux États-Unis au XXe siècle. Chaque année, le troisième lundi de janvier lui est dédié et les Hawks jouent systématiquement pour le MLK Day, signe de l’importance du Docteur King dans la capitale de la Géorgie. Lors de votre visite de la ville, ne manquez pas le parc historique national Martin Luther King Jr. ou prenez part à une visite guidée à thème pour parcourir les endroits marquants du mouvement contre la ségrégation raciale aux États-Unis. La maison de naissance du Docteur King actuellement en rénovation sera de nouveau visitable à partir de novembre 2025.

Atlanta est aussi une ville agréable à parcourir à pied, grâce à ses nombreux parcs et zones boisées. Le Centennial Olympic Park est évidemment un passage incontournable. Construit pour accueillir les spectateurs durant les Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, il se trouvait au cœur du village olympique. On y trouve aujourd’hui les anneaux olympiques, vestige de cet événement sportif majeur, ainsi qu’une grande roue pour prendre un peu de hauteur et admirer la vue sur les principaux édifices d’Atlanta.

Toujours à pied, la Beltline est une ancienne voie de chemin de fer réaffectée en promenade piétonne et voie verte qui fait le tour du centre-ville. C’est une belle manière de découvrir Atlanta les jours de beau temps. Un petit crochet par le Parc Piedmont peut aussi s’avérer être une bonne idée pour se rafraîchir le long du lac et respirer de l’air frais loin des gros axes routiers.

Côté divertissement, World of Coca-Cola propose un musée entièrement consacré à la boisson gazeuse la plus célèbre du monde et à ses plus de 130 ans d’histoire. Les visiteurs pourront goûter près d’une centaine de produits Coca-Cola et voir la porte du coffre-fort où est soigneusement conservée la recette originale de la boisson. Pour ceux qui n’aiment pas trop les bulles, le CNN Center propose une visite guidée de 50 minutes pour découvrir le siège de la célèbre chaîne câblée américaine.

Les références culturelles d’Atlanta :

Honneur aux classiques, le film Autant en Emporte le Vent a été tourné à Atlanta. Avec ses huit Oscars et ses 3 milliards de dollars de recette, c’est incontournable du cinéma américain. Plus récemment, c’est Baby Driver qui nous permet de parcourir les rues de The Big Peach dans une ambiance tout à fait différente, loin de la Guerre de Sécession. Encore dans un autre registre, Atlanta est évidemment célèbre pour accueillir la série de zombies The Walking Dead.

La ville s’est même spécialisée dans le genre, recevant aussi l’excellent Woody Harrelson dans Bienvenue à Zombieland. L’artiste Donald Glover (Childish Gambino) a également produit et interprété un rôle dans la série Atlanta qui explore l’univers de la musique.

Justement, Atlanta est une terre de musique avec de nombreux artistes reconnus dans le monde du hip-hop et du R&B. Usher, Ludacris, OutKast ou plus récemment les Migos, le groupe que LeBron James avait annoncé qu’il allait percer avant même qu’il sorte son premier son. Les Migos sont souvent aperçus en courtside à la State Farm Arena.

Pour finir sur une touche patriotique, Canal+ a réalisé un superbe documentaire sur Iliana Rupert à son arrivée au Dream d’Atlanta en 2023. Le documentaire intitulé “She has a dream” nous permet de suivre la jeune femme dans sa découverte de sa nouvelle ville.

Quelques images d’Atlanta… pour se chauffer avant le grand départ ?

