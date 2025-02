Kyrie Irving serait chaud pour un concours de 1v1 au All-Star Weekend

Et si la NBA intégrait un concours de 1v1 au All-Star Weekend dans le futur ? C’est une idée qui semble avoir des partisans parmi les stars NBA. Kyrie Irving, notamment, serait chaud pour y participer.

Les concours de 1v1 ont fait monter la hype ces dernières semaines. En France déjà, le concept a plu pour le All-Star Game de l’Hexagone. Aux Etats-Unis aussi, le concours a eu du succès, avec la première édition d’un tournoi de 1v1 chez les filles au sein de la Ligue Unrivaled.

Forcément, la question se pose, faut-il désormais transposer cette idée en NBA, au All-Star Weekend ? Pour beaucoup la réponse est oui, d’autant qu’il y a du très beau monde pour porter un éventuel concours. Rachel Nichols a notamment posé la question à Kyrie Irving et ce dernier est partant !

Kyrie Irving told me he’s *IN* for a 1-on-1 tourney at All-Star weekend; he said the key to getting players to participate is to change the way we talk about it: pic.twitter.com/s1HrmxkiLU

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) February 16, 2025

Génie balle en main et considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs de l’histoire de la NBA, Irving serait assurément un premier choix pour un concours de 1v1. La journaliste a aussi eu une réponse très favorable de la part de Giannis Antetokounmpo, décidément très motivé à l’idée de revenir aux concours. Plus tôt dans le week-end, Kevin Durant avait aussi montré beaucoup d’envie à l’idée de voir un tel concours prendre place.

And another one… Just asked Giannis if he’d also be in for a 1-on-1 tournament at next year’s All-Star game and got a very enthusiastic “I’ll do it.” Says it would have to go both ways – that to advance guys would have to defend 1-on-1 as well as score https://t.co/8KzL12iVlI

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) February 17, 2025

Avec des concours qui passionnent moins les foules que dans le passé, Adam Silver devrait peut-être s’intéresser de près au concept, qui semble motiver pas mal de joueurs renommés. Le 1v1 reste un élément phare du basket, avec le trashtalking qui va avec. Imaginez un peu ce que ça aurait pu donner dans le passé avec des Michael Jordan, des Kobe Bryant ou encore Allen Iverson. Juste fou.

Et en 2025, il y a encore du très beau monde pour animer un tel concours. Anthony Edwards, Kevin Durant, Victor Wembanyama, Luka Doncic, Ja Morant… pour citer quelques noms. Il ne fait aucun doute que ça serait un must see. À la Ligue de trancher désormais.

