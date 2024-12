Le All-Star Game français a organisé un concours de 1 contre 1 : allô Adam Silver, voici une super idée

Hier soir avait lieu le All-Star Game du championnat de France. La grande fête du basketball tricolore, qui a innové dans son programme cette année avec un concours de 1 contre 1 entre meneurs. Une session rafraîchissante qui a fait parler les égos et le skill des participants. Et qui ferait peut-être du bien aussi en NBA.

Se faire mettre à l’amende en 1 contre 1 devant une Accor Arena pleine ? De quoi créer suffisamment d’enjeu et animer assez de fierté dans les esprits des participants pour que cela motive chacun à se donner à fond. Elie Okobo contre T.J. Shorts en finale, on a plus que kiffé ici et les images parlent d’elles-mêmes.

😮‍💨 | T.J. Shorts remporte l’épreuve inédite du #Lotus Skills Challenge ! 🌪⚡️

Un moment sympathique qu’on ne peut que conseiller à Adam Silver et son équipe. On n’a pas son mail, mais si on l’avait, on lui enverrait la vidéo accordée d’un “WE WANT THAT“. Parce qu’imaginer Kyrie Irving briser les rotules de tous ses opposants en duel, Stephen Curry tricoter un pull de Noël puis envoyer une praline à 3-points… Kevin Durant être létal de partout. Un doux rêve. Qu’on veut voir devenir réalité.