NBA Top 10 All-Time : les meilleurs moments de LeBron James en carrière !

Le lundi, c’est bien sûr le meilleur jour de la saison. Au menu aujourd’hui, un Apéro… spécial, car aujourd’hui est un jour spécial. LeBron James a quarante ans, alors aujourd’hui c’est du Bronbron au menu !

The Block, Cleveland this is for you, le massacre de Detroit, le match face aux Celtics, LeBronto, jouer avec son fils, passer Jabbar, passer Jordan, passer 40 000… En 21 saisons, les “moments LeBron James” se comptent sur les doigts de 25 mains. Il a fallu en sortir 10, gros boulot, alors voici notre Top 10 all-time des moments LeBron, en attendant, as usual, le vôtre en commentaires. Journée spéciale, vraiment, alors partageons dans la bonne humeur ou ne partageons pas. Et bon anniversaire jeune homme.