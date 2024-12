11 victoires de suite en saison régulière pour le Thunder !

Facile vainqueur des Grizzlies cette nuit, le Thunder continue sa balade dans la Conférence Ouest. Avec 84% de matchs gagnés et une série de 11 victoires consécutives, OKC semble inarrêtable en ce moment. Une solidité qui sera mise à l’épreuve dans les prochaines matchs.

Chet Holmgren a beau être à l’infirmerie depuis un moment, la machine OKC ne semble pas se dérégler. Portée par un Shai Gilgeous-Alexander rayonnant et MVPesque, un collectif admirable et soudé et un excellent coach, la franchise de l’Oklahoma marque son territoire avec fracas.

Première à l’Ouest, elle ne laisse que des miettes à la concurrence. Les Grizzlies, dauphins au classement, ont déjà un bon gap de retard pour les rattraper. L’écart au tableau d’affichage cette nuit est évidemment anecdotique vu les blessés à Memphis mais le Thunder montre clairement qu’il est un niveau au-dessus de ses rivaux de l’Ouest.

En tant que petit marché, OKC souffre parfois d’un manque de visibilité sur le plan médiatique, malgré des résultats particulièrement impressionnants et une domination des deux côtés du terrain. (7ème meilleure attaque du pays, 1ère défense) Pour autant, les chances de titre du Thunder cette saison sont réelles, comme le rappelle cette belle série de 11 victoires de rang en cours (la finale de NBA Cup n’est pas comptabilisée dans le bilan et ne coupe donc pas la série).

Une série qui est impressionnante mais qui va être mise à l’épreuve dans les prochains jours. OKC vient d’entamer une série de cinq rencontres à domicile et le reste du programme est violent. Les Wolves, les Clippers, les Knicks et les Celtics sont au menu, avant deux déplacements bien tendus du côté de Cleveland et New York.

Petite anecdote statistique, le Thunder réalise actuellement la troisième plus longue série victorieuse de son histoire. Le record de la franchise est de 14 victoires de rang, un record qui date de 1996, à l’époque où l’équipe s’appelait encore les Sonics du côté de Seattle. Si on prend seulement le Thunder en tant que tel, c’est la seconde meilleure série après les 12 victoires de suite en 2012-13.

Il faudra vaincre les Wolves, les Clippers et les Knicks pour égaler le record de franchise et, hasard du calendrier, c’est Boston qui pourrait être la 15ème victime de suite du Thunder en cas de série prolongée. Si cela devait arriver, plus qu’un record de franchise, cela serait un magnifique message envoyé à la concurrence sur les ambitions du Thunder en 2025.

