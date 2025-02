Darrell Armstrong (assistant des Mavs) arrêté pour avoir frappé sa petite-amie avec une arme

Les fans des Dallas Mavericks ne peuvent pas passer une journée sans une mauvaise nouvelle et celle-là est spécialement grave. Darrell Armstrong, coach adjoint de l’équipe a été arrêté après avoir frappé sa petite-amie avec un pistolet et avoir menacé de lui tirer dessus.

Nouveau cas de violences conjugales en NBA. Darrell Armstrong a été arrêté par le police de Dallas pour “agression aggravée avec une arme mortelle“. Selon WFAA, média du Nord du Texas, l’assistant coach des Mavericks a été confronté par sa petite-amie après qu’elle ait trouvé des messages d’une autre femme. Il l’a ensuite frappé avec un pistolet et a menacé de lui tirer dessus.

BREAKING | Dallas Mavericks assistant coach Darrell Armstrong was arrested Saturday morning for aggravated assault with a deadly weapon, multiple law enforcement sources confirmed to WFAA. #MFFL https://t.co/vp0TWzcWWh

— WFAA (@wfaa) February 16, 2025

Avant d’être coach, Darrell Armstrong avait évolué en NBA de 1994 à 2008, passant la plus grande partie de sa carrière du côté du Magic d’Orlando.

Les Dallas Mavericks enchaînent les galères ces derniers temps, mais cette affaire est de loin la plus grave. Les cas de violences conjugales se multiplient en NBA et certains joueurs accusés voire condamnés évoluent encore dans la Grande Ligue.

L’avenir dira si Darrell Armstrong retrouvera une place sur un banc après cette affaire, mais pour le moment, il est en garde à vue.

Source texte : WFAA