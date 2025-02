NBA All-Star Game 2025 : quel bilan tirer du nouveau format ?

Pour la première fois de son histoire, le NBA All-Star Game de cette nuit n’était pas un match mais un tournoi entre quatre équipes avec trois mini-rencontres (en 40 points) au programme. Un nouveau format original, intrigant, et qui avait comme objectif principal de relancer l’intérêt du match des étoiles. Quelles sont nos impressions ? C’est l’heure du bilan.

Les réactions ont été nombreuses concernant le nouveau format du All-Star Game. Certains n’ont pas hésité à tirer à boulets rouges sur la nouvelle formule, considérée comme “ridicule” par Draymond Green. D’autres – comme Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander – pensent que c’était “un pas dans la bonne direction”. Et puis il y a ceux qui ont eu du mal à s’y faire (genre Trae Young) à cause notamment des nombreux arrêts de jeu (entre et pendant les matchs) et de la faible durée des rencontres.

Clairement, le nouveau format du All-Star Game ne fait pas l’unanimité. Le manque de clarté par rapport au format traditionnel Est – Ouest a fait décrocher certains fans, et les absences de plusieurs grands noms (LeBron James, Anthony Edwards, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo) n’a pas aidé.

Mais au moins, ce format a rempli son objectif principal : remettre un peu d’intensité et de compétitivité sur le parquet après le fiasco de l’année dernière.

Les deux premières rencontres ont été relativement plaisantes. Lors de la victoire de la Team Chuck contre la Team Kenny, on a vu Jaren Jackson Jr. lâcher une défense tout terrain sur Shai Gilgeous-Alexander, et Victor Wembanyama assumer ses propos (“Je ne suis pas là pour me faire des amis”) en amenant une intensité qui a énormément manqué lors des dernières éditions. Le second match, opposant les Rising Stars de Candace Parker aux OGs de Shaquille O’Neal, a quant à lui été une belle bataille entre des jeunots ambitieux et des anciens qui voulaient montrer qui sont les patrons.

La finale, entre la Team Shaq et la Team Chuck, laisse un goût d’inachevé à cause du scénario de la rencontre (large victoire de la Team Shaq 41-25), les trop nombreuses briquasses à 3-points, et surtout cet arrêt de jeu interminable (20 minutes !) pour rendre hommage aux commentateurs de TNT. Mais si on prend l’ensemble du tournoi, on a vu des joueurs qui nous ont offert (un peu) plus d’efforts et d’intensité défensive, avec bien sûr la dose de spectacle qui va avec. Et ça, c’était pas gagné vu à quel point la NBA partait de loin.

Un nouveau format du All-Star Game largement perfectible

Comme dans chaque innovation, chaque prise d’initiative, chaque nouveauté, on se rend compte qu’il y a des choses à améliorer.

Contrairement à certains (comme Draymond), on ne pense pas que la participation des Rising Stars au All-Star Game représente un mauvais point, car ils ont aidé à relancer la compétitivité du match des étoiles et ont offert une belle résistance à l’équipe des OGs, composée notamment de Kevin Durant et Stephen Curry. Par contre, la NBA va devoir trouver un moyen de remettre le basket au centre de l’événement.

Entre les nombreux arrêts de jeu (pubs, célébrations, temps-mort à rallonge, le show Kevin Hart…) et des matchs qui se terminent à vitesse grand V avec la limite des 40 points, de nombreux fans sont logiquement restés sur leur fin. Si la NBA reste sur ce format pour l’année prochaine, une bonne idée serait donc d’augmenter le nombre de points nécessaires pour gagner les matchs, sans aller trop loin pour conserver l’intensité des joueurs. Les matchs raccourcis ont aidé à motiver les All-Stars, il faut garder ça, juste augmenter un peu la jauge : trois matchs en 50 points, ça peut le faire !

Avec ça, la Ligue devra réduire tous les à-côtés qui semblent de plus en plus prendre le pas sur le jeu. On est bien conscients que le All-Star Weekend est un événement phare pour le business de la NBA, mais la Ligue ne doit pas oublier que son business est avant tout basé sur la greatness de ses stars et l’attachement des fans. Maintenant que les All-Stars ont apporté un peu plus d’intensité et d’énergie sur le parquet, mettons l’accent sur le parquet !

La NBA a réussi à trouver un moyen d’améliorer son All-Star Game en ce qui concerne le produit proposé sur le terrain. On verra si ça dure mais au moins, la Ligue a quelque chose sur quoi construire. Désormais, elle va devoir faire les ajustements nécessaires pour améliorer son format et mieux satisfaire les fans.

