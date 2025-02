Des années qu’un format Team World vs Team USA au All-Star Game fait débat. C’est la formule utilisée dans le Championnat de France par exemple. Mais ces deux derniers jours, des ambassadeurs forts se sont démarqués, Victor Wembayama puis Giannis Antetokounmpo ont validé l’idée.

Cette année, sept des 24 All-Stars n’étaient pas américains, près d’un-tiers des participants. L’écart entre les États-Unis et le monde se resserre, ce qui donne de nouvelles perspectives à la NBA. Notamment la possibilité d’imaginer un nouveau format au match des étoiles, la Team World contre le Team USA.

Après Victor Wembanyama plus tôt dans le week-end qui avait validé l’idée en confirmant qu’il y aurait plus de “fierté en jeu”, c’est Giannis Antetokounmpo qui s’est exprimé au micro de Yahoo Sports. Le Grec est également favorable !

“J’adorerais, je pense que ce serait le format le plus excitant et intéressant. Ça me donnerait plus de motivation pour être compétitif.”