Victor Wembanyama, leader d’une nouvelle ère au All-Star Game ?

Victor Wembanyama va disputer son premier All-Star Game à San Francisco. Le Français répète à qui veut bien l’entendre qu’il souhaite mettre de l’intensité ce dimanche. Peut-il être le leader qui redonne ses lettres de noblesse à l’événement ?

Cette année, le All-Star Game est un véritable clash entre deux générations. Les membres de l’équipe Shaquille O’Neal, Kevin Durant, LeBron James et Stephen Curry en tête, vivent un de leurs derniers week-ends étoilés tandis que six joueurs vont connaître leur première. Une autre nouveauté est apportée par la participation des vainqueurs du Rising Stars Challenge.

Alors s’il y a bien un moment, où la nouvelle génération peut s’affirmer et donner un coup de boost à un événement qui semble s’empirer année après année, c’est maintenant. Victor Wembanyama l’a bien compris et a multiplié les sorties, ces dernières semaines pour San Antonio Express News ou Michael C.Wright, laissant comprendre qu’il souhaitait participer avec intensité.

“Je ne suis pas là pour me faire des amis. C’est un voyage d’affaires.” “Si ça ressemble à tous les All-Star Games récents, et que ça joue vraiment tranquille…j’espère apporter un vrai contraste en étant le seul gars à jouer à fond, à sauter sur la balle et à se battre sur chaque action. Je veux vraiment essayer d’apporter cette énergie. “

Un état d’esprit qui, dans le meilleur des cas, pourrait s’infuser et donner des matchs de basket-ball bien plus respectables que ces dernières années. Dans le pire des cas, ses idées resteront siennes et il repartira de Californie avec le titre de MVP de l’événement.

Victor Wembanyama n’est pas du genre à ne pas donner suite à ses paroles et il a déjà prouvé être attaché à l’évènement. Même s’il a essayé de contourner les règles hier soir, il participait déjà à son deuxième Skills Challenge et avait pris part au Rising Stars Challenge l’année passée.

Chris Paul et Victor Wembanyama disqualifiés du Skills Challenge car ils ont voulu glitcher la compétition en jetant les ballons comme des bourrins pour gagner du temps 💀💀pic.twitter.com/lIOUDOBEqZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2025

Un autre élément qui pourrait le motiver ce dimanche est la composition des équipes. Il fait partie de la Team très internationale de Charles Barkley et, hier, un journaliste lui a demandé lors d’un point presse ce qu’il pensait de l’idée d’un All-Star Game qui verrait s’affronter les joueurs américains et le reste du monde :

“J’adorerais ça, parce que pour moi, cela donnerait plus de sens, cela ajouterait une dimension de fierté.”

L’alien n’est pas opposé aux évolutions, mais pour retrouver un bon All-Star Game dans les années futures, l’essentiel reste de redonner de la compétitivité à l’événement. Cette nuit, Wemby a l’occasion de montrer l’exemple. De devenir le chef de file d’une nouvelle ère !

Source texte : San Antonio Express News, Michael C.Wright, Eurosport