Cette année encore, la NBA fait des tests pour rendre le All-Star Game plus compétitif. Cette fois, un nouveau format avec quatre équipes fait son apparition. Adam Silver et ses adjoints veulent insister sur l’importance de matchs plus sérieux et vont tenir une réunion avec les joueurs avant l’événement.

Chaque année, un refrain revient. Adam Silver n’est pas satisfait par le All-Star Game et demande aux joueurs de s’investir davantage. Mais cette fois, la pression mise sur les participants semble être un petit peu plus importante.

Selon Chris Haynes, la NBA et l’union des joueurs ont convoqué une réunion avant le tournoi de ce dimanche pour demander aux acteurs de davantage s’investir et de faire naître des beaux matchs de basket-ball. Ils souhaitent insister sur l’importance de l’événement pour les fans et le business.

Sources: The league and players union to meet together with players on Sunday prior to All-Star Game to highly stress the importance of competing for fans and for the business. #haynesbriefs

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 14, 2025

En 2025, Adam Silver semble avoir trouvé un nouvel allié. Victor Wembanyama a multiplié les déclarations allant dans le même sens. Le Français souhaite mettre de l’intensité et redonner à l’événement ses lettres de noblesse.

Alors dans son sillage, les autres joueurs vont-ils également faire le nécéssaire pour nous rappeler le début des années 2000 et ces All-Star Games avec de la pression et du niveau de jeu ?

Réponse ce soir à partir de 2h20 du matin !

Source texte : Chris Haynes