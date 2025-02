Adam Silver n’a “aucun doute” sur l’envie des nouveaux propriétaires de rester à Dallas

Avant le All-Star Game, Adam Silver a tenu une conférence de presse dans laquelle il est notamment revenu sur le transfert de Luka Doncic. Il a notamment répondu à la rumeur selon laquelle les nouveaux propriétaires des Mavericks souhaiteraient faire déménager la franchise.

Le transfert de Luka Doncic a été tellement surprenant et inattendu que de nombreuses théories sont nées. La plus récurrente disait que les nouveaux propriétaires, la famille Adelson, avait un business autour des casinos et que, au vu de l’interdiction de ces établissements dans le Texas, ils souhaiteraient faire déménager les Mavericks.

Une idée qui a été démentie par Adam Silver en amont du All-Star Game 2025 lors d’une conférence de presse couverte, notamment par ESPN :

“Je n’ai absolument aucune connaissance ou conviction qu’il y ait eu des arrière-pensées. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les familles Dumont et Adelson ont acheté cette équipe pour la garder à Dallas. Je n’ai aucun doute quant à leur volonté d’assurer le succès à long terme de cette franchise.”

Le départ de Luka Doncic serait donc, selon lui, une décision complètement sportive et s’il a affirmé que “le temps dira” s’il s’agit d’un bon ou d’un mauvais transfert, il a aussi apporté son soutien aux fans des Mavericks !

“En ce qui concerne la colère des supporters, je la comprends. Dallas était en finale l’année dernière. Je l’ai déjà dit : J’aime beaucoup Luka. … Il semble vraiment, vraiment avoir été stupéfait et déçu. Cela se voit dans son langage corporel.”

Le Slovène a disputé ses premiers matchs avec les Los Angeles Lakers tandis qu’Anthony Davis s’est blessé pour son premier match dans le Texas. Mais quoi qu’il en soit, lui, comme la franchise, devrait rester à l’American Airlines Arena lors des prochaines années.

