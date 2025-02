Les Cleveland Rockers devraient devenir la 16e franchise WNBA

Alors que 15 équipes sont déjà officiellement annoncées en WNBA, une seizième devrait les rejoindre d’ici peu. Selon les dernières infos, c’est du côté de Cleveland que devrait naître la nouvelle franchise, avec la résurrection des Rockers.

Intégrer la WNBA ? De plus en plus cher !

Ces derniers mois, la course aux franchises WNBA bat son plein. La Ligue a officiellement annoncé son souhait de passer de 12 à 16 franchises pour 2028. Trois de ces équipes sont déjà connues, à savoir les Golden State Valkyries, le Toronto Tempo et une autre du côté de Portland. Il ne semblait donc rester qu’un seul ticket pour une franchise de plus et selon Tom Friend de Sports Business Journal, c’est Cleveland qui l’aurait obtenu ! Selon l’insider, il y aurait 90% de chance de voir une franchise débarquer dans l’Ohio désormais. Si l’offre se concrétise comme prévu, les Rockers feraient leur retour pour la saison 2028, plus de 20 ans après leur disparition.

Déjà propriétaire des Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert prendrait aussi la tête de la franchise WNBA nouvellement créée. Pour cela, il a fallu un gros chèque. Toujours selon Friend, le coût pour intégrer la WNBA a été de 250 millions de dollars ! C’est une hausse vertigineuse par rapport aux montants payés par les Valkyries (50 millions), Toronto (115 millions) et Portland (125 millions) ces derniers mois.

Bientôt deux autres franchises de plus ?

Les affaires se portent tellement bien pour la WNBA que la Ligue envisage carrément une expansion encore plus grande, avec deux nouvelles franchises à ajouter pour passer à 18. Vu la hausse des prix pour intégrer la Ligue féminine, pas difficile de chercher la raison.

Les deux autres franchises à créer intégreraient le championnat en 2029 et 2030. Si rien d’officiel n’est sorti jusqu’à présent, Houston et Philadelphie auraient d’excellents dossiers pour intégrer la WNBA, tout comme Nashville, Detroit ou encore Miami. Pour autant, rien n’est joué et de nombreuses autres villes seraient aussi des destinations possibles pour héberger des équipes.

Source texte : Sports Business Journal